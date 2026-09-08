نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته تعاون اظهار کرد: تعاون یکی از ظرفیتهای مهم برای تحقق مشارکت مردم در عرصه اقتصادی است و در جزیره خارگ نیز میتوان با شناسایی ظرفیتهای موجود، زمینه حضور فعالتر تعاونیها را فراهم کرد.
وی افزود: خارگ به واسطه جایگاه مهم خود در صنعت نفت و انرژی، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف اقتصادی دارد و استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند به توسعه فعالیتهای تعاونی و ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی کمک کند.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت حمایت از تعاونیهای فعال در جزیره تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و مجموعههای اقتصادی مستقر در خارگ باید در چارچوب قوانین و ظرفیتهای موجود، زمینه فعالیت و تقویت تعاونیهای بومی را فراهم کنند.
حسینپور ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات در مسیر توسعه تعاونیها، توجه به توانمندی و ظرفیت جوانان و نیروهای بومی جزیره است و باید به سمت ایجاد تعاونیهایی حرکت کرد که متناسب با نیازهای واقعی خارگ و ظرفیتهای اقتصادی آن باشند.
وی خاطرنشان کرد: هفته تعاون فرصت مناسبی برای بازخوانی ظرفیتهای بخش تعاون و بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است و امیدواریم با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مردم، شاهد تقویت این بخش در جزیره خارگ باشیم.
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