اخبار کوتاه ورزشی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، دیدار تیم های شهرداری یاسوج و پرسپولیس بجنورد از سری مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در استادیوم تختی یاسوج ناتمام ماند.

در حالی که این دیدار تا دقیقه 77بازی با نتیجه مساوی صفر بر صفر در جریان بود، به دنبال خطای مدافع پرسپولیس بر روی مهاجم شهرداری و گرفتن پنالتی از سوی داور، کادر فنی پرسپولیس بجنورد در اعتراض به این تصمیم زمین مسابقه را ترک کرد و بازی ناتمام ماند.

سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس بجنورد را مرتضی فنونی زاده، مدافع اسبق پرسپولیس تهران بر عهده دارد. به گفته کارشناسان طبق قانون نتیجه این دیدار سه بر صفر به سود تیم فوتبال شهرداری یاسوج اعلام خواهد شد.

در صورت احتساب این سه امتیاز، تیم فوتبال شهرداری یاسوج با 13امتیاز، در رتبه دوم جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور قرار خواهد گرفت.

پیروزی تیم بسکتبال تربیت بدنی یاسوج بر حریف بوشهری

در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک کشور از گروه "ب" یک دیدار در سالن پوریای ولی یاسوج برگزار شد. در این دیدار تیم بسکتبال تربیت بدنی یاسوج موفق شد با نتیجه 78 به 62 تیم بسکتبال بوشهر را با شکست بدرقه کند.

شکست تیم هندبال بانوان گچساران ار پرسپولیس تهران