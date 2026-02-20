به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مقصد سفر عبدالکریم حسین زاده به قلعهگنج هتل کپری این شهرستان بود؛ اقامتگاهی با ۲۸ اتاق که میانگین ضریب اشغال سالانه آن ۳۲ درصد اعلام شده و در دی و بهمن به حدود ۶۰ درصد میرسد.
در حاشیه این بازدید، پدر و مادر شهید کامرانی مشکلات خود از جمله نبود روشنایی مزار فرزند و کمبود آب روستا را مطرح کردند که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری به درخواستهای آنان پاسخ داد.
مقصد بعدی، روستای شمسآباد بود، جایی که از نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در زمینی به وسعت ۱.۵ هکتار بازدید شد.
برآورد اولیه اجرای این طرح ۴۵ میلیارد تومان است و تاکنون حدود ۲۵ میلیارد تومان آن توسط سرمایهگذار تأمین شده است.
پایانبخش سفر معاون رئیسجمهور، روستای کشیت بود؛ روستایی گردشگری که اقتصاد آن بر پایه گردشگری و صنایعدستی از جمله حصیربافی، سوزندوزی، پتهدوزی، فرش و عروسکبافی استوار است.
اهالی این روستا با در اختیار داشتن زمین، خواستار احداث کارگاه فرآوری خرما با مشارکت تمام ساکنان شدند و حسینزاده دستور اختصاص سه میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای این طرح را صادر کرد و قول پیگیری حل مشکل ضمانت بانوان برای راهاندازی کارگاه صنایعدستی را داد.
گفتنی است معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور عصر جمعه پس از سه روز سفر به شهرستانهای راور، بافت، رابر، جیرفت، جازموریان، قلعهگنج و کهنوج، برنامههای خود در استان کرمان را به پایان رساند.
