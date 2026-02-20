به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، با اعلام هیئت اجرایی فدراسیون دو و میدانی، اردوی آماده‌سازی منتخبین دو و میدانی ایران از روز شنبه ۲ اسفند در کمپ تیم‌های ملی تهران آغاز می‌شود.

محمدرضا طیبی، علی امیریان، حسن تفتیان، صادق صمیمی، امیررضا معین پور، بنیامین یوسفی، حسین نوری، آرش سیاری، پارسا شادنیا، یاسین گل محمدی، مرتضی ناظمی و محمد سیستانی، معین نازقلیچی، ورزشکاران آقایان دعوت شده به این اردو هستند.

ریحانه مبینی، صبا خراسانی، زهرا زارعی، تکتم دستاربندان، صدف آقاجانی، ملیکا نوروزی و کژان رستمی نیز بانوان دعوت شده به این اردو هستند.

احمد رمضان زاده، امیر الوند، میلاد سیار، حسن بادپی، مهدی زمانی، بهنام طباطبایی، جعفر رشتی و امین رهبر نیز مربیانی هستند که در این مرحله از اردو در کنار ورزشکاران دعوت شده، حضور خواهند داشت.