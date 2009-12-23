طرح جامع ورزش دانش آموزی تدوین و اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، منوچهر بهمنی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش دبیران تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان قزوین در سالن کوثر این شهرستان اظهار داشت: رویکرد ما در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش نگاهی علمی و تخصی توام با اخلاق و تربیت دینی است و تلاش می کنیم در برنامه ریزیها به همه ابعاد انسانی و تربیتی توجه شود.

وی افزود: با تشکیل فدراسیون دانش آموزی برنامه ریزی مدونی در مقاطع مختلف تحصیلی صورت خواهد گرفت و مشکلات، چالشها و آسیبها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بهمنی مدرسه محوری را اولویت برنامه های امسال تربیت بدنی آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: فعالیتهای ورزشی و مسابقات رشته های مختلف ابتدا در کلاسها، مقاطع، مدارس هر منطقه، شهر، شهرستان و استان و سپس در سطح منطقه و کشور باید برگزار شود تا سطح کیفی و کمی رقابتها نیز افزایش یابد.

مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی و صبحگاهی در مدارس که می تواند به سلامت دانش آموزان و افزایش نشاط تحصلی آنها کمک کند ازدیگر اولویتهای تربیت بدنی مدارس کشور خواهد بود.

وی از برگزاری مسابقات ورزشی پیش دبستانی برای نونهالان مهد کودها و مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشورهم خبر داد و اظهار داشت: برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود در بخش دانش اموزی و معلمان تلاش خواهیم کرد تا ورزش در مدارس نهادینه شود.

بهمنی با اشاره به ضرورت برخورداری از نیروهای تحصیل کرده تربیت بدنی مراکز تربیت معلم، آموزش معلمان دوره ابتدایی با اصول علمی و آکادمیک و تامین وسایل ورزشی مورد نیاز مدارس خاطر نشان کرد: در کنار تامین فضای ورزشی مورد نیاز دانش آموزان، تغییر کاربری برخی فضاها و احداث سالنهای سرپوشیده بویژه برای دختران باید در ساخت مدارس جدید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم که طرحهای جدید در کنار فضاهای ورزشی ایجاد شود تا شرایط فعالیت ورزشی دانش آموزان درمحیطهای ورزشی تسهیل شود.

در ادامه زمانی معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش وپرورش استان قزوین با اشاره به اجرایی شدن تقویم ورزشی مدارس گفت: خوشبختانه زیرساختهای ورزشی در مدارس استان فراهم شده و در حال حاضر با احداث 35 زمین چمن مصنوعی مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده ایم.

زمانی فضاهای سرپوشیده ورزشی استان را 49 هزار و 250 متر مربع، تعداد سالنهای ورزشی را 32 مورد و زمین چمن مصنوعی مدارس را 35 مورد اعلام کرد و یادآورشد: در حال حاضر سرانه ورزشی روباز و سرپوشیده استان 58.39 سانتیمتر مربع است که با احداث سالنهای جدید و توسعه فضاها باید این میزان به یک متر مربع افزایش یاید.

وی اعتبارات عمرانی سال جاری سازمان آموزش و پرورش استان را 18 میلیارد و 900 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: سهم اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش از فصل تربیت بدنی از 15 صدم درصد در سال 84 به 36 صدم درصد در سال جاری افزایش یافته است.

در ادامه این همایش قافله باشی و شریفی دوتن از دبیران ورزش مدارس استان به نمایندگی از سایر معلمان ورزش در خصوص مشکلات خود مطالبی بیان کردند.

در پایان مدیر کل تربیت بدنی مدارس کشور از تمرینات ورزشی دانش آموزان در یکی از مدارس دیدن کرد.