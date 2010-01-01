"نسیم ایمان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوره مبارکه مؤمنون، بیست و سومین سوره قرآن و دربرگیرنده صفات مؤمنان، مراحل آفرینش انسان، داستان نوح و هود و موسی و عیسی(ع) نعمت‌های خداوند، اوصاف کافران و مشرکان و پندارهای بیهوده آنان، نشانه‌های عظمت خدا و روز قیامت است.

خدا در این سوره مستکبران را به توبه و بازگشت به سوی حق فرا می‌خواند، مؤمنان را می‌ستاید و اشاره‌ای به علوّ مقام و درجات آنان در بهشت برین و هم سرانجام دردناک کافران و نتیجه کردار ناشایست ایشان در دنیا و آخرت می‌نماید.

مؤلف محترم، به تفصیل از تفسیر آیات شریفه همراه با فواید تاریخی، حدیثی، کلامی و ادبی بحث نموده است.