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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

"نسیم ایمان" منتشر شد

کتاب "نسیم ایمان؛ تفسیر سوره مؤمنون" تألیف مرتضی حسینی نجومی در سه جلد از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوره مبارکه مؤمنون، بیست و سومین سوره قرآن و دربرگیرنده صفات مؤمنان، مراحل آفرینش انسان، داستان نوح و هود و موسی و عیسی(ع) نعمت‌های خداوند، اوصاف کافران و مشرکان و پندارهای بیهوده آنان، نشانه‌های عظمت خدا و روز قیامت است.

خدا در این سوره مستکبران را به توبه و بازگشت به سوی حق فرا می‌خواند، مؤمنان را می‌ستاید و اشاره‌ای به علوّ مقام و درجات آنان در بهشت برین و هم سرانجام دردناک کافران و نتیجه کردار ناشایست ایشان در دنیا و آخرت می‌نماید.

مؤلف محترم، به تفصیل از تفسیر آیات شریفه همراه با فواید تاریخی، حدیثی، کلامی و ادبی بحث نموده است.

کد مطلب 1009211

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