آموزش از مهمترین اولویتهای شورای پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: آموزش، ترویج، تبلیغات، اطلاع رسانی و تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی پدافند غیرعامل از مهمترین اولویتها در حوزه پدافند غیرعامل است که توسط کارگروه فرهنگی و اجتماعی و عملیات روانی تحقق می یابد.

جانشین رئیس شورای پدافند غیرعامل خراسان رضوی گفت: برنامه های فرهنگی و آموزشی به عنوان یکی از اساسی ترین بخشهای پدافند غیرعامل در قالب هشت وظیفه اصلی بر عهده کارگروه فرهنگی و اجتماعی و عملیات روانی شورای پدافند غیرعامل گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی به عنوان رئیس کارگروه فرهنگی، اجتماعی شورای پدافند غیرعامل استان است و تهیه، تدوین و ابلاغ برنامه فرهنگی و توسعه پدافند غیرعامل نخستین وظیفه تعریف شده برای این کارگروه است.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی اولویت و سطح بندی اقدامات فرهنگی مورد نیاز استان، آموزش، ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی در امر پدافند غیرعامل و تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی پدافند غیرعامل در سطح استان را از دیگر وظایف کارگروه فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

شمقدری به طرح ریزی و برنامه ریزی فرهنگی پدافند غیرعامل در سطح خراسان رضوی توسط کارگروه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: این کارگروه با همکاری دستگاه های اجرایی و رده های نظامی، انتظامی و بسیج استان، هماهنگی لازم جهت طرح های پدافند غیرعامل در استان ها را ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: کارگروه مذکور ضمن هدایت و نظارت بر اجرای طرح های فرهنگی پدافند غیرعامل استان، برنامه های آموزش عمومی برای مردم و دستگاه ها را نیز به مرحله اجرا در خواهد آورد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی، رییس سازمان آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان تعدادی از اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی برای تحقق اهداف این کارگروه تلاش خواهند کرد.