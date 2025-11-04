عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلسله نشست‌های پدافند غیرعامل همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، در این سلسله جلسات با عنوان‌های پدافند زیستی، پدافند رباتیکی، پدافند مردم‌محور، پدافند کالبدی، پدافند شهری، پدافند نوین و پدافند ترکیبی، مسئولان و اقشار تأثیرگذار مرتبط با اداره‌کل، بر پایه وظایف و حوزه‌های کاری خود، به تبادل نظر، بحث و تبیین ابعاد موضوع پرداختند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل، مهم‌ترین مسئله مطرح‌شده، ضرورت ایمن‌سازی غیرنظامی متناسب با ظرفیت‌ها و محورهای مدیریتی هر بخش بود تا اقدامات پیشگیرانه، آگاه‌سازی عمومی، آمادگی پایدار و زیرساخت‌های تاب‌آوری برای مردم تقویت شود. همچنین توجه به امنیت در کنار پیشرفت و ارتقای سواد رسانه‌ای از موضوعات کلیدی این نشست‌ها بود.

وی در جمع‌بندی، پدافند غیرعامل را مجموعه‌ای از امکانات و سازوکارهای غیرنظامی دانست که با هدف حفظ مردم، جامعه و فرهنگ از آسیب‌های احتمالی دنبال می‌شود و تأکید کرد: این رویکرد، گامی ضروری در جهت ایمنی همه‌جانبه و ارتقای آمادگی فرهنگی و اجتماعی در برابر تهدیدات نوین است.