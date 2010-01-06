کنسرت ارکستر بادی تهران در شیراز

سرپرست ارکستر بادی تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : مکان و برنامه ای که قرار است در این کنسرت اجرا شود مشخص شده و تنها به دلیل همزمانی این برنامه با برگزاری جشنواره موسیقی فجر هنوز روز دقیق این کنسرت مشخص نشده است؛ اما به طور قطع این برنامه در نیمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.

سینا ذکایی در ادامه افزود: ما در این کنسرت که در حال حاضر مشغول تمرین قطعات آن هستیم گلچینی از برنامه هایی را که در طول یک سال گذشته اجرا کرده ایم به روی صحنه می بریم. از جمله این قطعات می توان به"رقص شمشیر" اثر خاچاطوریان وموسیقی فیلم ورسای اشاره کرد.

وی همچنین در باره اعضای گروه گفت : در این برنامه امیر حسین محمدخانی(ابوا)، داریوش بیژنی و امیر محمدی(کلارینت)، هومن ناظری(ساکسیفون)، امیر حسین محمدیان و امیر ملکی(فاگوت)، علی ضرابی و کامیار ماندگاریان(ترومپت)، فرزاد بیژنی و میلاد عباسی(هورن)، سیامک کریمی و رامین براتی(ترومبون)، محمد نراقی و خود من نیز(به عنوان نوازنده فلوت) گروه را همراهی خواهیم کرد.

ذکایی در ادامه با اشاره به دوره خدمت سربازی خود که در حال حاضر مشغول گذراندن این دوره است گفت: متاسفانه بر خلاف آنچه درباره مشمولان نظام وظیفه و استفاده از پتانسیل ها و تخصص های آنها بارها گفته شده رفتار نمی شود و بسیاری از این پتانسیل ها در طول دوران خدمت سربازی بدون کاربرد می ماند.