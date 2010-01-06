لیگ والیبال تا حرفه ای شدن فاصله زیادی دارد

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به حضور 15 تیم در لیگ برتر والیبال و دیر شروع شدن لیگ سازمان لیگ با برگزاری مسابقات به صورت فشرده می خواهد مسابقات را در زمان مقرر به اتمام برساند.

وی در خصوص دیدار امروز تیمش مقابل ارتعاشات صنعتی گفت: امیدواریم بازی خوبی از هر دو تیم شاهد باشیم تیم ارتعاشات صنعتی یکی از تیم های خوب این دوره از مسابقات است و از نیروهای با تجربه و قوی سود می برد.

وی افزود: تیم خراسان رضوی در ظرف یک هفته این سومین بازی سنگینی است که برگزار می کند و در هر سه دیدار هم میهمان بوده ایم و فشار زیادی روی بازیکنان جوان ما اورده است و در حال حاضر در این دیدار دو بازیکن مصدوم داریم و با توجه به کمبود بازیکن روی نیمکت امیدواریم بتوانیم بازی خوبی را برگزار کنیم.

در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور، تیم هیئت والیبال خراسان رضوی عصر امروز میهمان تیم والیبال ارتعاشات صنعتی در خانه والیبال تهران است.

همچنین از دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال خراسان رضوی به سود تیم ایران خودروی کاشمر اعلام شد

دیدار دو تیم ایران خودرو کاشمر و پیام بردسکن به دلیل درگیری بازیکنان تیم پیام بردسکن با داور و تیم حریف در دقیقه 79 نیمه تمام ماند و از سوی کمیته انظباطی با نتیجه سه بر صفر به سود تیم کاشمر اعلام شد.

کمیته انظباطی هیئت فوتبال خراسان رضوی رای خود را در خصوص تخلفات تیم پیام بردسکن به این شرح اعلام کرد: نتیجه بازی 3 بر صفر به سود تیم ایران خودرو کاشمر اعلام شد، باشگاه پیام بردسکن محکوم به جریمه نقدی به مبلغ 20 میلیون ریال شد، ادامه بازیهای باشگاه پیام بردسکن با نظر کمیته اجرایی استان در زمین بی طرف انجام می شود، حسین یزمانی سرمربی تیم پیام بردسکن مبلغ دو میلیون ریال جریمه نقدی و یکسال محرومیت از مربیگری فوتبال شد، رای صادره در خصوص باشگاه پیام بردسکن قطعی و در مورد سرمربی تیم در مهلت قابل اعتراض است و باشگاه پیام بردسکن موظف است قبل از اعلام ادامه برنامه مسابقات نسبت به واریز مبلغ جریمه باید اقدام کند.