ناسا قیمت فروش شاتلهایش را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی آمریکا قیمت شاتلهای سالخورده خود را که از دهه 1970 تا کنون بر فعالیتهای تحقیقاتی خودپافشاری کرده اند از 42 میلیون دلار به 28.8 میلیوندلار کاهش داد. این شاتلها بلافاصله پس از بازنشستگی که به احتمال زیاد در پاییز سال جاری خواهد بود به فروش خواهند رسید.

این سازمان سال 2008 به موزه ها، مدارس و دانشگاهها اطلاع داد قصد فروش شاتلهای خود را دارد و در حدود 20 موسسه برای خرید آنها اعلام آمادگی کردند. در حال حاضر سرنوشت شاتل دیسکاوری تعیین شده است زیرا این شاتل به موزه ملی هوا و فضای موسسه سمیتسونیان انتقال خواهد یافت.

آتلانتیس، اندیور و انترپرتایس، شاتلی که در حد نمونه باقی مانده و هرگز پرواز نکرده است، شاتلهای باقی مانده هستند که برای فروش ارائه خواهند شد.

قیمت جدید و پایین تر شاتلها بر اساس تخمین ناسا از هزینه های مورد نیاز برای حمل و نقل از پایگاه فضایی کندی به یکی از فرودگاه های اصلی آمریکا و هزینه نمایش آن در ساختمانی ویژه و انطباق یافته با تغییرات جوی تعیین شده است.

بر اساس گزارش AP، موتورهای اصلی شاتلهای ناسا نیز پس از آنکه کسی نسبت به خریداری آنها اشتیاقی از خود نشان نداد اکنون به صورت رایگان و در کنار دیگر قطعات مربوط به شاتلها به خریدار آنها داده خواهد شد.