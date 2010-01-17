15 هزار تن خرما از بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدحسین حسینی محمدی بعد از ظهر یکشنبه درنشست ستاد خرمای استان بوشهر بدون اشاره به کشورهای مقصد، افزود: امسال تا کنون 41 هزار و 500 تن با قیمت هر کیلوگرم 650 تومان در قالب خرید توافقی از نخلداران استان بوشهر خریداری شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 14 هزارو 646 تن به خارج از کشور صادر شد، اظهار داشت: در سال گذشته نیز 43 هزار و 408 تن خرما به صورت توافقی در استان بوشهر خریداری شد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با اشاره به خاصیتهای خرما، گفت: استفاده از خرمای استان بوشهر در جیره های غذایی نهادها و سازمان ها نقش اساسی در ترویج فرهنگ استفاده از خرما در سبد غذایی خانوار خواهد داشت .

حسینی محمدی افزود: در این راستا وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح، هواپیمایی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد این فرهنگسازی نقش بالایی دارند.

وی اظهار داشت: همچنین تهیه بسته بندی جامع تبلیغاتی برای محصول خرما با هدف توسعه افزایش میزان مصرف خرما در داخل کشور و به عنوان جایگزین مناسب برای محصولات قندی و توسعه صادرات این محصول در خارج از مرزها کمک فراوانی به صادارت خرما خواهد داشت .

استاندار بوشهر نیز تجارت محصول خرمای بوشهر را ضروری دانست و گفت: تحقق ساماندهی طرح جامع خرمای استان بوشهر در گرو حمایت و پشتبانی از بخش تجارت این محصول استراتژیک است.

ابوطالب شفقت با بیان این که بانکها از طرحهای خرما استان حمایت کنند، افزود: باید زمینه پرداخت بدهی مباشرین فعال در عرصه خرما به بانک‌ ها فراهم شود.

وی اظهار داشت: همچنین سهم تکلیفی بانکهای عامل استان بوشهر در زمینه تسهیلات نیز باید مشخص و موظف به ارائه نقدینگی در طرح جامع خرما شوند.