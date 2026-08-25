به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله ایلیات صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع هفته دولت در استانداری سمنان اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، یک هزار و ۱۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان سمنان افتتاح میشود که مجموع ارزش و اعتبارات آنها به ۳۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: از مجموع پروژههای قابل افتتاح، ۹۳۰ پروژه در حوزه عمرانی و ۸۴ طرح اقتصادی است.
معاون عمرانی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژههای عمرانی قابل افتتاح استان در هفته دولت ۱۴۰۵، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
ایلیات راهسازی را یکی از مهمترین حوزههای پروژههای اجراشده در استان سمنان طی یک سال گذشته دانست و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و اعتباری و شرایط ناشی از جنگ، با تلاشهای صورتگرفته ۴۲ کیلومتر از پروژه «حرم تا حرم» به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به ادامه عملیات اجرایی بخش دیگری از مسیر گرمسار تا آرادان، افزود: پروژه ۲۷ کیلومتری محور فیروزکوه ـ سمنان نیز از دیگر طرحهای مهم راهسازی استان است که در دست پیگیری قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار سمنان ادامه داد: این طرح با ورود دو پیمانکار جدید بار دیگر فعال شده و دو هزار میلیارد تومان برای اجرای آن تأمین اعتبار شده است؛ امیدواریم با تداوم روند اجرایی، این پروژه نیز بهزودی تکمیل شود.
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