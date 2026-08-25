به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی ظهر سه شنبه در جریان بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی روستای سنگ‌بست آمل با اشاره به اهمیت بهسازی محیط‌های روستایی، اظهار داشت: این پروژه‌ها حاصل هم‌افزایی اعتبارات ملی و استانی، پیگیری‌های مسئولان شهرستانی، همیاری دهیاری‌ها و مشارکت ارزشمند خود روستاییان است که به ثمر نشست.

وی با اشاره به ابعاد فنی این پروژه‌ها تصریح کرد: در قالب این طرح‌ها، به‌طور میانگین در هر روستا حدود یک کیلومتر بهسازی و عملیات عمرانی اجرایی شده است. البته حجم اعتبارات بسته به نیاز و گستردگی هر منطقه متغیر بوده و در برخی روستاها سهم سرمایه‌گذاری تا ۸ میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در ادامه به برنامه‌های گرامیداشت هفته دولت در استان اشاره کرد و گفت: در این ایام، در مجموع ۱۱۴ طرح هادی در سراسر مازندران انجام شده است، اما اولویت‌بندی نهایی پروژه‌ها با هماهنگی فرمانداران صورت می‌گیرد.

وی گفت: نزدیک به ۸۵۰ پروژه طرح هادی در سطح مازندران تکمیل شده که برای این پروژه‌ها رقمی افزون بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی و اعتبارات ملی و استانی بنیاد مسکن هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تعیین اولویت‌های عمرانی در کارگروه‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد اجرای طرح هادی در ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ روستای استان از سوی بنیاد مسکن ارائه شده است، اما اولویت‌بندی نهایی پروژه‌ها با هماهنگی فرمانداران صورت می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران روستاها را کانون اصلی مولدسازی و ستون فقرات اقتصاد استان برشمرد و بر ضرورت تمرکز فرمانداران بر تکمیل زیرساخت‌های روستایی تأکید کرد.

احمدی همچنین از ارتقای مشوق‌های مالی حوزه ساخت مسکن خبر داد و گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ ضمن اینکه بر پایه مصوبات قانونی، متقاضیان دهک‌های اول تا چهارم در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نیز مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.

وی در پایان با اشاره به معرفی حدود ۲ هزار متقاضی به شبکه بانکی جهت عقد قرارداد، از روستاییان و واجدان شرایط دعوت کرد تا با ارائه پروانه ساختمانی و مدارک معتبر به شعب بنیاد مسکن در سراسر استان مراجعه و از این ظرفیت تسهیلاتی استفاده کنند.