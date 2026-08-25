به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی، پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر اینکه «چراغ راه دولت، خدمت به مردم است»، اظهار کرد: ارزش هر تصمیم، برنامه و اقدام زمانی آشکار می‌شود که در زندگی مردم اثر بگذارد و گرهی از مشکلات آنان باز کند.

وی با اشاره به ضرورت وفاق و همدلی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان افزود: چهارمحال و بختیاری برای بالفعل کردن ظرفیت‌های خود بیش از هر چیز به وفاق، همدلی، هم‌افزایی و همبستگی همه نیروهای دلسوز استان نیاز دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تدبیر نماینده ولی‌فقیه در استان، همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی، باید تنوع دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود را در مسیر منافع عمومی، مصالح استان، توسعه و آینده فرزندان این سرزمین به کار گرفت.

مردانی تصریح کرد: باید ظرفیت‌های پراکنده را در مسیر یک هدف مشترک قرار دهیم و از گفت‌وگوهای تخصصی و اجتماعی برای حل مسائل اساسی استان بهره بگیریم. از همه مسئولانی که با احساس تعهد، حضور در میدان و دلسوزی، مسئولیت خود را دنبال می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمحال و بختیاری گفت: حضور وزیر ارتباطات در استان فرصت ارزشمندی برای بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و امیدواریم این سفر منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال گذشته بیان کرد: سال ۱۴۰۴ برای کشور و استان سالی عادی نبود. همزمانی جنگ ۱۲ روزه، تشدید فشارهای تحریمی، ناترازی‌ها، بحران منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته، بخش مهمی از ظرفیت مدیریت کشور را به سمت مدیریت بحران سوق داد.

مردانی خاطرنشان کرد: این شرایط نشان داد که باید بیش از گذشته به برنامه‌ریزی، پایداری زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری استان توجه کنیم. در استان تلاش کردیم شرایط دشوار موجب توقف حرکت توسعه نشود و با بازتعریف اولویت‌ها، توسعه زیرساخت‌های پایدار، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت اقتصاد محلی را با جدیت دنبال کردیم.

وی گفت: در همین راستا، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید در پایان سال گذشته و ۲۰ میلیارد تومان در ابتدای سال جاری تخصیص یافت و با همراهی و حمایت مسئولان، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی با حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری فراهم شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف افزود: در حوزه انرژی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان افزایش یافته و تاکنون ۵۰ مگاوات ظرفیت به بهره‌برداری رسیده و مجوز احداث حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز صادر شده است.

مردانی ادامه داد: در حوزه مسکن، حدود ۱۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان در حال احداث است که یک‌هزار واحد از آنها به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در حوزه آموزش، پوشش تحصیلی دوره ابتدایی به سطح مطلوبی رسیده، ۱۶۶ کلاس گرمایشی و ۹۹ مدرسه استانداردسازی شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز ۲۳۷ تخت به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان افزوده شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت‌های ارتباطی گفت: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده که از مجموعه وزارت ارتباطات و مدیران استانی این حوزه صمیمانه تشکر می‌کنم.

استاندار چهارمحال و بختیاری یکی از مطالبات اصلی استان را تأمین ارتباط پایدار و دسترسی مناسب عنوان کرد و گفت: انتظار داریم با حمایت وزارت ارتباطات، موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان با سرعت بیشتری برطرف شود.

مردانی افزود: برای افزایش تاب‌آوری شبکه و جلوگیری از اختلال ارتباطات در زمان بحران، احداث مسیرها و زیرساخت‌های پشتیبان از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با حمایت وزارت ارتباطات، اجرای این پروژه‌ها سرعت بیشتری پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت ارتباطی در روستاها و مناطق عشایری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ارتباطی استان مربوط به پوشش روستایی و عشایری است. در برخی مناطق عشایری که تحت تعهد اپراتورها قرار دارند، همچنان مشکلاتی در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود دارد.

مردانی ادامه داد: انتظار داریم با احداث سایت‌های جدید و ارتقای فناوری سایت‌های موجود، توسعه ارتباطات در روستاها و مناطق عشایری با سرعت بیشتری دنبال شود. ارتباطات فعلی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز روستاها نیست و باید توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در روستاهای استان با نگاه جدی‌تری پیگیری شود.