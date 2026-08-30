https://mehrnews.com/x3cW4S ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۳ کد مطلب 6931827 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۳ شهر مرزی سراوان میزبان جشن باشکوه «حب النبی» سراوان- همزمان با شب ولادت خاتم الانبیا (ص)، جشن باشکوه حب النبی در شهر مرزی سراوان برگزار شد. دریافت 59 MB کد مطلب 6931827 کپی شد مطالب مرتبط آیین سنتی نعتخوانی در روستاهای سراوان؛روایت ارادت مردم به پیامبر رحمت افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در دومکی شهرستان مرزی سراوان هلاکت یک عضو و دستگیری ۶ تروریست جیشالعدل در سراوان افتتاح ۱۶ واحد پانسیون پزشکان در سراوان بهرهبرداری از دستگاه سیتیاسکن در سراوان برچسبها سراوان مهمانی امت احمد(ص) امت احمد پیامبر اکرم(ص) حضرت محمد (ص)
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