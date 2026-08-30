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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۳

شهر مرزی سراوان میزبان جشن باشکوه «حب النبی»

شهر مرزی سراوان میزبان جشن باشکوه «حب النبی»

سراوان- همزمان با شب ولادت خاتم الانبیا (ص)، جشن باشکوه حب النبی در شهر مرزی سراوان برگزار شد.

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کد مطلب 6931827

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