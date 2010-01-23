به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل این وزارتخانه از روابط عمومی به عنوان چشم، گوش و زبان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی یاد کرد و افزود: در ساختار جدید وزارت بهداشت که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، روابط عمومی‌ها باید هم از نظر چارت سازمانی و هم از نظر توانمندیهای پرسنلی جدی تر گرفته شوند.

وی گفت: نقش روابط عمومی در حوزه سلامت، این است که مشکلات مردم را به مسئولان منعکس کنند و در عین حال خدمات دستگاههای اجرایی را به مردم منتقل کند.

وزیربهداشت ادامه داد: ارتباط با رسانه ‌ها و مطبوعات نیز از دیگر وظایف روابط عمومی ها است.

دستجردی گفت:‌ هنر روابط عمومی این است که اعتماد مردم را جلب کند تا مشارکت مردم برای دریافت آموزش و همکاری در پیشگیری از بیماریها بیشتر شود. در عین حال کاستیها و ضعفهای وزارت بهداشت را نیز نباید به طور بسیار پررنگ منعکس کرد، چرا که ممکن است موجب ناامیدی مردم و قطع اعتماد آنها به مسئولان شود.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در بحث آنفلوانزای نوع A گفت: از مهمترین دلایلی که توفیقات وزارت بهداشت را در زمینه پیشگیری از آنفلوانزای نوع A و کاهش موج شیوع آن بیشتر کرد این ارتباط بود و ما نباید در مقابل انتقادهای خبرنگاران موضع گیری کنیم بلکه این انتقادها یک نوع فرصت است.

دستجردی از برگزاری مراسم تجلیل از خادمان آنفلوانزا در هفته جاری خبر داد و گفت: ما موفق شدیم در مقابله با این بیماری با کمترین میزان عارضه نسبت به سایر کشورهای دنیا بهترین دستاورد را داشته باشیم.