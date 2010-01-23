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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۱

دستجردی:

انتقادات خبرنگاران یک فرصت است/ ساختار جدید وزارت بهداشت نهایی می‌شود

انتقادات خبرنگاران یک فرصت است/ ساختار جدید وزارت بهداشت نهایی می‌شود

وزیر بهداشت با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در بحث آنفلوانزای A گفت: از مهمترین دلایلی که توفیقات وزارت بهداشت را در زمینه پیشگیری از آنفلوانزایA و کاهش موج شیوع آن بیشتر کرد این ارتباط بود و ما نباید در مقابل انتقادهای خبرنگاران موضع گیری کنیم بلکه این انتقادها یک نوع فرصت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل این وزارتخانه از روابط عمومی به عنوان چشم، گوش و زبان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی یاد کرد و افزود: در ساختار جدید وزارت بهداشت که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، روابط عمومی‌ها باید هم از نظر چارت سازمانی و هم از نظر توانمندیهای پرسنلی جدی تر گرفته شوند.

وی گفت: نقش روابط عمومی در حوزه سلامت، این است که مشکلات مردم را به مسئولان منعکس کنند و در عین حال خدمات دستگاههای اجرایی را به مردم منتقل کند.

وزیربهداشت ادامه داد: ارتباط با رسانه ‌ها و مطبوعات نیز از دیگر وظایف روابط عمومی ها است.

دستجردی گفت:‌ هنر روابط عمومی این است که اعتماد مردم را جلب کند تا مشارکت مردم برای دریافت آموزش و همکاری در پیشگیری از بیماریها بیشتر شود. در عین حال کاستیها و ضعفهای وزارت بهداشت را نیز نباید به طور بسیار پررنگ منعکس کرد، چرا که ممکن است موجب ناامیدی مردم و قطع اعتماد آنها به مسئولان شود.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در بحث آنفلوانزای نوع A گفت: از مهمترین دلایلی که توفیقات وزارت بهداشت را در زمینه پیشگیری از آنفلوانزای نوع A و کاهش موج شیوع آن بیشتر کرد این ارتباط بود و ما نباید در مقابل انتقادهای خبرنگاران موضع گیری کنیم بلکه این انتقادها یک نوع فرصت است.

دستجردی از برگزاری مراسم تجلیل از خادمان آنفلوانزا در هفته جاری خبر داد و گفت: ما موفق شدیم در مقابله با این بیماری با کمترین میزان عارضه نسبت به سایر کشورهای دنیا بهترین دستاورد را داشته باشیم.

کد مطلب 1022235

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