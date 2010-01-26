به گزارش خبرنگار مهر، سعید علی حسینی روز دوشنبه با اعلام فدراسیون وزنه برداری ایران به عنوان چهارمین وزنه بردار دوپینگی ایران معرفی شد و برای پاره‌ای از توضیحات به همراه پدرش در فدراسیون وزنه برداری حضور یافت اما گویا نشست یک ساعته وی با حسین رضازاده و داراب ریاحی، سرپرست و نایب رئیس فدراسیون هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است.

علی حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من بیش از یک ساعت با مسئولان فدراسیون جلسه داشتم اما آنها جواب درست و حسابی به من ندادند. در حال حاضر شرایط مناسبی ندارم و نمی دانم باید چه کنم.

وی در ادامه با اشاره به جلساتی که طی روزهای آتی با مسئولان فدراسیون وزنه برداری دارد، افزود: من فردا و پس فردا هم با رضازاده جلسه دارم و منتظرم ببینم تکلیفم چه می شود.

علی حسینی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا فکر می کند راه بازگشتی برای او وجود دارد، گفت: خوشبختانه نام من در سایت فدراسیون جهانی به عنوان وزنه بردار دوپینگی نیامده که این جای امیدواری دارد. من همچنان امیدوارم که بتوانم به فعالیت خود در رشته وزنه برداری ادامه دهم.

فدراسیون جهانی وزنه برداری پیش از این از انوش آرمک، رشید شریفی و امید ناییج کناری به عنوان وزنه برداران دوپینگی ایران یاد کرده است. در این میان ناییج به دلیل اینکه برای بار دوم اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده برای همیشه از حضور مسابقات محروم شده است.