تصمیمگیری درباره 2 فناوری درفوتبال/ رئیس فیفا مخالف فناوری در فوتبال

در به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو اعلام کرد اطمینان فیفا از تاثیر سیستم ویدیوئی به بهبود عملکرد داوران بستگی دارد. بلاتر که یکی از مخالفان همیشگی استفاده از تکنولوژی یا بازبینی های ویدئویی برای کمک به تصمیمگیری بهتر داوران فوتبال بوده است در این کنفرانس اعلام کرد احتمال استفاده از تکنولوژی خط دروازه در نشست اتحادیه بین المللی فوتبال در ماه مارچ مورد بررسی و مذاکره قرار خواهد گرفت.

بلاتر اعلام کرد در این نشست دو نوع تکنولوژی متفاوت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. یکی از این تکنولوژی ها شامل استفاده از ریزتراشه در توپ بوده و دیگری تکنولوژی "چشم باز" است که در ورزش تنیس مورد استفاده قرار می گیرد. بلاتر تاکید کرد نتیجه بررسی های این نشست هر چه که باشد تکنولوژی خط دروازه در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، برخی از مقامات ارشد اجرای بازیهای جام جهانی معتقدند توقف بازی به منظور بازبینی یک صحنه می تواند جریان مسابقه را مختل کرده و آنچه به گفته بلاتر "وجهه انسانی فوتبال" خوانده می شود را خدشه دار کند. بلاتر همیشه در تلاش بوده تا تماشاگران، مربیان و بازیکنان فوتبال با حقیقت اشتباه در داوری مواجه شوند.