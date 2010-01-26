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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

تور بازدید از کتابخانه مجلس برگزار می‌شود

تور بازدید از کتابخانه مجلس برگزار می‌شود

تور بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با مراکز معتبر علمی پنجشنبه 8 بهمن‌ماه از سوی کتابخانه گلستان برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تور علمی شرکت کنندگان علاوه بر بازدید از کتابخانه، با صحافی، شیوه نگهداری کتابهای قدیمی و نسخه‌های خطی آشنا می‌شوند.

کتابخانه مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای فرهنگی و تاریخی کشور است که قدمت آن به سال 1304 هجری شمسی می‌رسد. این کتابخانه اکنون با 16 هزار و 500 نسخه کتاب خطی و 157 هزار نسخه کتاب چاپی و مجموعه تقریباً کاملی از نشریات ادواری یکی از کتابخانه‌های معتبر و مهم ایران به شمار می‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و شرکت در این برنامه که ساعت 8:30 انجام می‌شود ‌به فرهنگسرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.

کد مطلب 1024041

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