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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

صفایی اعلام کرد:

فعالیت 37 نهالستان زیتون در مازندران

فعالیت 37 نهالستان زیتون در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: هم اکنون 37 نهالستان زیتون در استان فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل صفایی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکل زینون کاران شرق استان در بهشهر افزود: پارسال 141 تن زیتون در استان تولید شد.

وی از پیش بینی تولید 180 تن زیتون امسال در استان خبر داد و افزود: میزان تولید زیتون در مازندران 141 تن بوده است.

به گفته این مسئول جهاد کشاورزی مازندران، امسال در بیش از شش هزار و 480 هکتار از اراضی استان زیتون کشت شد که در مقایسه با سال قبل 600 هکتار افزایش سطح دارد.

صفایی با اشاره به توسعه زیتون کاری در شهرهای گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری و آمل بیان کرد: 37 نهالستان در زمینه تولید نهال زیتون در مازندران فعال هستند. 

 

کد مطلب 1024402

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