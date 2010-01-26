مسابقه برگشت کوتوله های سرخابی/ دور افتخار پیشکسوتان در آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست مشترک مسئولان فرهنگی و روابط عمومی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با مسئولان روابط عمومی و کمیته فرهنگی سازمان لیگ به منظور برنامه ریزی جهت انجام برنامه های فرهنگی دربی 68 عصر امروز(سه شنبه) در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست که با حضور عباس علیپور مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ، محمد حیرانی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال ، حجت الاسلام مالک مسئول فرهنگی باشگاه استقلال ، حجت الاسلام کهنگی مسئول کمیته فرهنگی باشگاه پرسپولیس، حجت الله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ و حمید رضا احمدی رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ برگزار شد ، ابتدا گزارش تصویری از برنامه های فرهنگی انجام شده در دربی های گذشته به نمایش درآمد و اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون برنامه های برگزار شده ارائه کردند.

در ادامه این نشست پیشنهادات اعضا در خصوص برنامه های فرهنگی دربی 68 مطرح شد تا پس از تصویب از سوی رئیس سازمان لیگ در مسابقه روز 14 بهمن به اجرا درآید.

برگزاری مسابقه برگشت کوتوله های سرخ آبی ، تجلیل و دور افتخار 5 نفر از پیشکسوتان و نام آوران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، پخش کلیپ 10 دقیقه ای اظهارنظر بازیکنان شاخص دو تیم در اسکوربورد ورزشگاه قبل از شروع مسابقه، برگزاری برنامه های مذهبی و نوحه سرایی به جهت گرامیداشت اربعین حسینی، اختصاص جایگاه نمادین که صحنه ورود امام خمینی (ره) اهداء گل و گلباران این جایگاه توسط بازیکنان قبل از آغاز مسابقه و انتخاب برترین بازیکن، تیم و هوادار اخلاق و اهداء جایزه ویژه به منتخبین .

کمیته فرهنگی سازمان لیگ در خصوص برنامه های فرهنگی دربی 68 ظرف روزهای آینده نشست های جداگانه ای نیز با مسئولان جمعیت حامیان هواداران ، لیدرها و خبرنگاران رسانه های گروهی نیز برگزار خواهد کرد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه 14 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.