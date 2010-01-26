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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۵۷

نخستین نشست خبری استاندار مازندران لغو شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین نشست مطبوعاتی سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با اصحاب رسانه لغو شد.

رئیس اداره روابط عمومی و بین الملل استانداری مازندران با تایید خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن پوزش از لغو نخستین نشست استاندار مازندران با اصحاب رسانه افزود: قرار بود بر اساس دعوت نامه قبلی نشست خبری و رادیو، تلویزیونی استاندار مازندران روز چهارشنبه در محل استانداری برگزار شود.

کمال رستم علی با اشاره به اینکه تشکیل جلسه اضطراری و ضرب الاجل برای استاندار سبب لغو این نشست شده است، ادامه داد: استاندار مازندران در این راستا از اصحاب رسانه استان پوزش خواسته و از برگزاری نشست خبری در آینده نزدیک خبر داد.

وی بیان داشت: نشست خبری استاندار مازندران به مناسبت معرفی پروژه های افتتاحی دهه فجر به زودی برگزار می شود.

طاهایی از 20 آبان 88 به عنوان بیستمین استاندار مازندران منصوب شده است.

کد مطلب 1024551

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