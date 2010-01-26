نخستین نشست خبری استاندار مازندران لغو شد

رئیس اداره روابط عمومی و بین الملل استانداری مازندران با تایید خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ضمن پوزش از لغو نخستین نشست استاندار مازندران با اصحاب رسانه افزود: قرار بود بر اساس دعوت نامه قبلی نشست خبری و رادیو، تلویزیونی استاندار مازندران روز چهارشنبه در محل استانداری برگزار شود.
کمال رستم علی با اشاره به اینکه تشکیل جلسه اضطراری و ضرب الاجل برای استاندار سبب لغو این نشست شده است، ادامه داد: استاندار مازندران در این راستا از اصحاب رسانه استان پوزش خواسته و از برگزاری نشست خبری در آینده نزدیک خبر داد.
وی بیان داشت: نشست خبری استاندار مازندران به مناسبت معرفی پروژه های افتتاحی دهه فجر به زودی برگزار می شود.
طاهایی از 20 آبان 88 به عنوان بیستمین استاندار مازندران منصوب شده است.
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