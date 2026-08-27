به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر میزبان جمعی از مسئولان ارشد ملی برای بررسی میدانی مسائل و مطالبات مردم است.
وی افزود: علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و احسان عسکری، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، در این سفر حضور دارند.
مشکلات خارگ در اولویت سفر
پورکبگانی با اشاره به محورهای این سفر تصریح کرد: بررسی مسائل و مشکلات استان، بهویژه جزیره استراتژیک خارگ و شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم، از مهمترین اهداف این سفر است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط پیشآمده و ضرورت کاهش فشار اقتصادی بر مردم، اتخاذ تدابیر فوری برای تسهیل جبران آسیبهای واردشده به کسبوکارها و فعالان اقتصادی در جریان جنگ، از اولویتهای اساسی این سفر خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت گفت: حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فرصت مناسبی است تا مطالبات مردم درباره مسئولیتهای اجتماعی نفت، توسعه زیرساختهای عمرانی، حمایت از ورزش و ارتقای امکانات رفاهی و خدماتی در جزیره خارگ و سایر مناطق استان بهصورت عملیاتی بررسی شود.
پیگیری موانع اقتصادی و تجاری
پورکبگانی همچنین حضور مسئولان ارشد اقتصادی را فرصتی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی دانست و افزود: موانع پیشروی گمرکات، مسائل مربوط به اموال تملیکی، حمایتهای بانکی و بیمهای از اصناف و تولیدکنندگان و تسهیل فرآیندهای تجاری استان با جدیت دنبال خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: این سفر با نگاه همدلانه و تصمیمسازیهای میدانی، دستاوردهای ملموس و عینی برای مردم استان بوشهر داشته باشد و گرهگشای بخشی از دغدغهها و مطالبات بهحق مردم باشد.
نظر شما