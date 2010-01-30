18 پروژ عام المنفعه در شهرهای امیدیه و آغاجاری در حال اجراست

سیدعبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در یکی از این پروژه ها کلیه راه های ارتباطی منتهی به شهرستان امیدیه احداث، بهسازی و دو بانده می شوند.

وی این راه های ارتباطی را شامل امیدیه - سرانجام، امیدیه - ماهشهر، امیدیه به گاز و گاز مایع 1000، امیدیه- جایزان، جاده اصلی کرنج ( از سه راهی کرنج تا سه راهی کلاستر)،‌ جاده اصلی محور آغاجاری تا پل چم نظامی و بهسازی و روکش آسفالت جاده کارخانه گاز و گازمایع 1000 تا روستای چم سیاه معرفی کرد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در خصوص دیگر پروژه های عام المنفعه این شرکت گفت: احداث دو مراکز فرهنگی - ورزشی در شهرهای امیدیه و آغاجاری، ترمیم و بازسازی فرودگاه امیدیه، احداث بیمارستان64 تختخوابی در امیدیه، احداث استخر شنا در شهر آغاجاری، بازسازی و بهسازی سیستم و شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب امیدیه، احداث سه باب مدرسه جدید در محل مدارس فرسوده ملکی شرکت، کاشت 77 هزار اصله نهال در اطراف جاده کت به لیکک در محدوده شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نیز از دیگر اقدامات در دست اجرای این شرکت است.

موسوی همچنین در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه ها گفت: پروژه احداث جاده امیدیه به سه راهی سرانجام هم اکنون 30 درصد پیشرفت داشته است که با توجه به زمان آغاز به کار عملیات اجرایی از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: پروژه احداث مدارس جدید در محل مدارس فرسـوده ملکـی شرکت 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته داشته است و در مرحله پایان نماکاری قرار دارد، این مدارس به زودی به بهره برداری می رسند و بر تعداد کلاسهای درسی شهرستان امیدیه افزوده می شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تصریح کرد: احداث بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری که یکی از نیازهای ضروری منطقه است نیز هم اکنون حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با افتتاح آن مراجعه به متخصصین و کیلینیک های تخصصی برای کارکنان و خانواده ها و مردم شهرستان امیدیه راحت تر می شود.

موسوی عنوان کرد: پروژه بازسازی و بهسازی سیستم و شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب امیدیـه کـه شامل مناطق شرکتی و غیر شرکتی شهرستان امیدیه است در حال اجرا بوده و حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در مورد احداث سالنهای فرهنگی - ورزشی در شهرهای امیدیه و آغاجاری نیز گفت: پروژه احداث مراکز فرهنگی - ورزشی امیدیه 85 درصد پیشرفت داشته است و عملیات اجرایی ساخت سالن و زمین چمن فوتبال در شهر آغاجاری نیز در مرحله پایانی قرار دارد.