تحصیل و ازدواج بیشترین مشکل دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی صبح شنبه در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش مهر در خصوص میزان راه اندازی خط مشاوره تلفنی و مهمترین مشکلات دانشجویانی که نیازمند مشاوره هستند، افزود: در 6 ماه اول سال 88 بیش از 7 هزار دانشجوی علوم پزشکی به دفاتر مشاوره مراجعه کرده اند.

وی در خصوص راه اندازی خط مشاوره تلفنی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در حال حاضر 26 دانشگاه علوم پزشکی موفق به راه اندازی 26 خط مشاوره شده اند اما هنوز گزارش کاملی از میزان استفاده از این خطوط به وزارت بهداشت ارائه نکرده اند البته گزارشهای ما نشان می دهد که دانشجویان از این موضوع استقبال کرده اند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: مشاوره هایی که از سوی دفاتر مشاوره ارائه می شود، متنوع است و دانشجویان به تناسب مشکلات از آن بهره می گیرند.