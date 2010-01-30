ملاکهای اساتید نمونه کشوری / ابلاغ بخشنامه استاد نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرانمنش شنبه در نشستی خبری در وزارت علوم در ارتباط با مسئله استاد نمونه کشوری گفت: ما هر ساله طی مراسمی که معمولاً اردیبهشت ماه به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری برگزار می شود از اساتید نمونه کشور و پژوهشگران برتر یا اعضای هیئت عملی پژوهشگر نمونه تجلیل به عمل می آوریم.

ایرانمنش با بیان این مطلب که تجلیل از اعضای هیئت عملی پژوهشگر معمولاً در هفته پژوهش اتفاق می افتد، گفت: براساس بررسی های ما این دو مراسم شاخص های یکسانی داشته و با هم همپوشانی دارند و در نتیجه به خاطر توجه ویژه و بازنگری به این مراسم تغییراتی به وجود آمده است.

وی گفت: این تغییرات شامل همپوشانی امتیازهای پژوهشی، پررنگ قراردادن جایگاه واقعی آموزش و ایجاد مسائل فرهنگی، اخلاقی، اعتمادی و ارزشهای نظام است که در این شاخص ها به وجود آمده است.

ایرانمنش امتیازهای اساتید نمونه را در مرحله استادی 210 امتیاز، دانشیاری 185امتیاز، استادیاری 165امتیاز و مربیگری150 امتیاز اعلام کرد که نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

وی در ادامه بیان کرد: توسط کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه در وزارت علوم، این شاخص ها بررسی و امتیازدهی شده و پس از تایید وزیر علوم به عنوان اساتید نمونه معرفی و توسط رئیس جمهور تجلیل می شوند.

ایرانمنش اضافه کرد: بر این اساس جدول امتیازات عضو هیئت علمی به چهار حوزه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی و تربیتی تقسیم شده است.

وی عنوان کرد: کلیه دانشگاه ها می توانند چهار نفر از اساتید نمونه خود را به این کمیسیون معرفی کرده و ما یک یا دو نفر از آنها را براساس جداول عنوان شده و ملاک های ارزیابی به عنوان استاد نمونه کشور انتخاب کنیم.

ابلاغ بخشنامه استاد نمونه کشوری به دانشگاهها

ایرانمنش گفت: بخشنامه استاد نمونه کشوری از چهارم بهمن ماه سال جاری به تمام دانشگاههای کشور و حتی دانشگاههای وابسته به سایر سازمانها مثل نفت ارائه شده و کلیه دانشگاهها می توانند اساتید نمونه خود را با پر کردن فرمهای داده شده معرفی کنند.

وی با بیان این مطلب که این بخشنامه در سایت کلیه دانشگاهها قرار داده شده است از مدیران دانشگاها تقاضا کرد تا به طور مطلوب این اساتید را شناسایی و معرفی کنند.

کاهش امتیازات پژوهش در تعیین اساتید نمونه کشوری

ایرانمنش با یادآور شدن این مطلب که در سال گذشته امتیازات بیشتر به پژوهش اختصاص داشت گفت: امسال وزن آموزش بیشتر از پژوهش شده است. پژوهش که در سال گذشته 380 امتیاز داشت امسال 294 امتیاز دارد و به جای آن مباحث فرهنگی اخلاقی، تربیتی امسال پررنگ تر دیده شده است.

رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه مرکزی وزارت علوم در ارتباط با بازنگری آیین نامه ارتقا اظهار داشت: عدم کاربردی بودن برخی از پژوهشها و سوق دادن تحقیقات به سمت حل مشکلات کشور، کمرنگ بودن بحث آموزش در صورتی که رسالت واقعی دانشگاه آموزش و تربیت است، حجیم بودن آیین نامه و لزوم شفاف سازی آن به صورتی که هرکسی آیین نامه را تفسیر به رای نکند از دلایل بازنگری در این آیین نامه بوده است.

ایرانمنش بیان کرد: ملاکمان برای این بازنگری قرار دادن چارچوبی برای محورهای اصلی انتخاب شده از قبیل ارتقاء، توسعه و بسط توامان علم و اخلاق، تمرکز تحقیقات علمی بر حل معضلات مبتلا به کشور و نهادینه شدن نگاه اقتصادی به تولید علم، پاسداری از کرامت انسانی و تقویت موقعیت اجتماعی تمام اعضای خانواده بزرگ دانشگاهیان و بازسازی جایگاه و منزلت واقعی ایران اسلامی در جهان از جهت علم و فناوری است.

اساتید از ISI بت نسازند

وی با انتقاد از برخی از اساتید که تمامی پژوهش های خود را در ISI قرارداده اند گفت: از ISI بت نسازیم. تمامی اساتید باید در جهت ارتقاء علمی مجلات علمی کشور را برای گنجاندن مقالات خود انتخاب کنند تا به این وسیله مجلات داخلی به سطح بالاتر علمی دست یابند.

ایرانمنش تاکید کرد: اولویت اول باید توجه به مسائل کشور و حل مشکلات و گسترش مرزهای آموزش و پژوهش باشد.