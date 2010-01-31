اعلام آمادگی " بانک شهر " برای رفع نیازهای بانکی فعالان میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه سامانه بازار محصولات کشاورزی سوم بهمن ماه با حضور مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهندس صفایی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری و فعالان توزیع میوه و تره بار در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.

در این مراسم که تا هفتم بهمن ماه ادامه داشت، مجموعه های فعال این عرصه با حضور نمایشگاهی نسبت به معرفی توانمندی های خود اقدام کردند وموسسه مالی و اعتباری شهر نیز که با اهداف هم سو با مدیریت شهری و ارائه خدمات مطلوب تاسیس و در حال فعالیت است در این نمایشگاه حضور داشت.

بر این اساس، این موسسه با برپایی غرفه نمایشگاهی و ایجاد شعبه مجازی به بازدیدکنندگان متقاضی خدمات مالی و اعتباری ارائه و در بیانیه ای آمادگی خود را برای ارائه خدمات مالی و اعتباری در جهت رفع نیازهای بانکی فعالان میوه و تره بار اعلام کرد.