مؤسس و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم فاطمه خاموشی (طاهایی)، مؤسس و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد ساعت سه بامداد امروزسه شنبه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستانی در مشهد دارفانی را وداع گفت. مراسم تشییع و خاکسپار خانم خاموشی روز چهارشنبه با حضور علما، روحانیان و شخصیتهای مختلف کشور در مشهد برگزار می شود.

مدرسه علمیه نرجس مشهد در سال 1345 توسط خانم فاطمه خاموشی(طاهایی) در مشهد تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.

خانم خاموشی عملکرد خود را با تشکیل کلاسهای دروس پایه حوزه آغاز کرد و به مرور زمان گسترش داد همچنین با توجه به فضای فکری و سیاسی جامعه آن دوران در راستای مبارزه با رژیم ستم شاهی با انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی گسترده نقش مهمی را در روشنگری افکار عمومی به خصوص جامعه بانوان ایفا کرد.

فعالیتهای رسمی این مدرسه علمیه به مدت سه سال از طرف رژیم منحط پهلوی متوقف شد اما جلسات سخنرانی افشاگرانه این استاد متوقف نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً شروع به فعالیت نموده و اساسنامه آن تدوین و به ثبت رسید.

بر اساس گزارش رسا، این مؤسسه آغازگر یک فعالیت فرهنگی نو در حوزه های علمیه خواهران بوده و به منظور گسترش معارف دینی و تربیت طلبه، مدارس بسیاری را در سطح کشور پایه گذاری نموده است که عبارتند از: الف) سه مدرسه علمیه به نام های «فاطمه الزهرای توس» و «زهرای اطهر» و «بیت الزهرا» در مشهد مقدس و ب) مدارس علمیه در شهرستانهای بیرجند، تربت جام، سبزوار، کاشمر، چمن آباد، فریمان، خواف، زاهدان، زابل، ایرانشهر.

هم اکنون این مدرسه علمیه هماهنگ با برنامه های آموزشی حوزه های علمیه سراسر کشور با محوریت (گسترش و نشر حقایق دینی و معارف عالیه اسلام) و با اهداف کلی ذیل مشغول خدمت است: الف) تحکیم بنیادهای اعتقادی، ترویج مکارم اخلاقی و اعتلای مبانی فرهنگی؛ ب) تربیت نیروهای مبلغ، مدرس، محقق و پژوهشگر اعم از ایرانی و غیرایرانی برای هدایت فکری و عقیدتی مردم.

ریاست مدرسه با استاد فاطمه سید خاموشی (طاهایی) بود. ایشان یکی از شخصیتهای علمی، اجتماعی و سیاسی است که بیش از نیم قرن، خالصانه در راه کسب و نشر معارف اسلامی و برطرف کردن خلاءهای فکری و معنوی جامعه تلاش کرده است. ایشان از محضر استادانی چون آیات و حجج اسلام: میرزا جواد آقا تهرانی شهید هاشمی نژاد، نهاوندی، موسویان، شیخ غلامحسین تبریزی (عبد خدایی)، سید جلال الدین طاهایی (همسر ایشان) (رحمة الله علیهم)، و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) فیض برده است. استاد علاوه بر تدریس های متنوع در عرصه علوم اسلامی، در زمینه مباحث تربیتی و روان شناسی و حقوق خانواده از سیره تربیتی معصومین (علیهم السلام) شرح ادعیه و زیارات و خطبه های معصومین شاگردان خود را بهره مند ساخته است.

از آثار تألیفی ایشان علاوه بر ده ها جزوه درسی، می توان به کتاب های: «سیری در خطبه فدک» (حائز رتبه کتاب برتر در همایش «برترین حوزوی و پیروی علمی و علمی از یگانه زمان حضرت زهرا(علیها السلام)» «سیری در دعای مکارم الاخلاق، «معیار شناخت شیعه»، «سیری در زیارت عاشورا» اشاره کرد.

استاد طاهایی افزون بر عضویت شورای فرهنگ عمومی استان خراسان از سال 1378 تا کنون، در سال 1382 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان خادم نمونه فرهنگ و در سال 1383 در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان خادم قرآن معرفی شد.



خبرگزاری مهر درگذشت این بانوی فرهیخته را به جامعه حوزوی کشور و همچنین برادرزاده ایشان حضرت حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی تسلیت گفته و برای بازماندگانشان صبر مسئلت می کند.