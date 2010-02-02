تفاهمنامه‏ ساخت قطار سبک شهری در رشت منعقد شد

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه انعقاد این تفاهمنامه نقطه عطفی در تسهیل امور حمل و نقل و ترافیک شهر رشت است، افزود: با توجه به تحریمهای که سالهاست بر کشور تحمیل شده، می توان این تفاهمنامه را در نوع خود منحصر به فرد دانست.

وی در خصوص جزئیات این تفاهمنامه اظهار داشت: ارائه تسهیلات مالی (فاینانس)، خدمات فنی مهندسی، مشاوره و همکاری در خصوص ساخت راه آهن سبک شهری در قالب EPCF ( مهندسی، خرید، ساخت، فاینانس) از موارد این تفاهمنامه است.

عضو شورای رشت افزود: همچنین شهرداری رشت از تاریخ انعقاد این تفاهمنامه به مدت شش ماه فرصت دارد تا نسبت به انجام مطالعه و اخذ برخی مجوزهای لازم اقدام کند.

وی همچنین مبلغ پیش بینی شده برای اجرای این پروژه را حدود یک میلیارد دلار، معادل 10 هزار میلیارد ریال دانست و گفت: اجرای این پروژه منوط به مصوبه شورای اسلامی شهر رشت است که در روزهای آتی جزو اولویتهای تصمیم گیری در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا خواهد بود.

قاسمی در ادامه از مکانیزه شدن ناوگان اتوبوسرانی شهرداری رشت خبر داد و اظهار داشت: مدتهاست طرح صدور کارت شهروندی با قابلیتهای متفاوت در حوزه حمل و نقل ( اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پارکینگ طبقاتی، ترمینال و ...) در حال بررسی بوده که در حال حاضر بیش از 90 درصد کار در حوزه اتوبوسرانی به عنوان فاز اول پروژه به اتمام رسیده است.

وی جلوگیری از چاپ غیرقانونی بلیط، حذف ضایعات فراوان کاغذ، امکان آمارگیری صحیح، توزیع اصولی اتوبوسها در سطح شهر، سرعت عمل در تبادلات مالی، افزایش ضریب امنیت در سیستم فروش بلیط با استفاده از تکنولوژی روز و جلوگیری از سوء استفاده برخی متخلفان در بلیط فروشی سنتی را از جمله مزایای صدور کارت شهروندی در حوزه اتوبوسرانی دانست.

عضو شورای شهر رشت افزود: طی هماهنگیهای به عمل آمده با برخی شعبات یکی از بانکهای عامل، 20 ایستگاه جهت شارژ مالی کارتهای شهروندی تعریف شده که اسامی شعب مربوطه متعاقبأ اعلام خواهد شد.

وی آماده سازی مرکز مونیتورینگ، بهره گیری از سیستم نرم افزاری و سخت افزاری برای حفظ اطلاعات، تجهیز اتوبوسها به سیستم GPS به صورت آن لاین و آف لاین و تجهیز سازمان اتوبوسرانی به سیستم دوربین مدار بسته را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.

قاسمی همچنین در خصوص فعالیت این کمیسیون اظهار داشت: بعد از مصوبه داخلی شورا جهت شکل گیری این مجموعه و عضویت هفت نفر از اعضای شورا، اقدام بعدی انتخاب پنج نفر به عنوان مشاور بود که با به عضویت درآمدن سه معاون شهردار در بخش حمل و نقل و ترافیک، عمرانی و خدمات شهری همچنین عضویت سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سابق پلیس راه استان و سید عزیز جیفرودی مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های گیلان انجام شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر با اشاره به اینکه حوزه کاری این کمیسیون بسیار گسترده است، بررسی طرح مطالعاتی ساماندهی و طرح جامع ترافیک رشت، بررسی آخرین وضعیت ترمینالها، تابلوها، چراغهای راهنمای، خط کشیهای سطح شهر، ایستگاه های CNG، پلهای عابر پیاده، تقاطع های همسطح و غیرهمسطح، معاینه فنی خودرو، طرح پارکبان، قطارشهری، ایستگاه های دوچرخه سواری، مرکز کنترل ترافیک و تشکیل بانک اطلاعاتی از قوانین موجود در حوزه ترافیک را از جمله موضوعات قابل طرح و بررسی در این کمیسیون اعلام کرد.