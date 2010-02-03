کهن ترین نرگس زار ایران نیازمند توجه/ مبتلایان به آلزایمر نرگس بو کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، گل نرگس را می توان در دشتها و کوهپایه های زاگرس در استانهای ایلام، لرستان، خوزستان، فارس، کهگلویه و بویر احمد مشاهده کرد.

این گل در جشنواره گل هلند رتبه نخست را به خود اختصاص داده و و در ایران به علت نبود آگاهی و معرفی کافی و عدم تبلیغ درباره آن و شناسانده نشدنش تاکنون از خاستگاه آن اطلاعات کافی منتشر نشده است.

گل دهی نرگس همه ساله از نیمه دوم سال آغاز و تا پایان بهمن و گاهی نیز نیمه اول اسفند در بهبهان ادامه دارد. در اصل هر وقت گل نرگس وجود دارد سرما هم در کنار آن ادامه دارد.

در نرگس زارهای بهبهان چهار نوع گل نرگس شناسایی شده است که نرگس شهلا وسعت بیشتری را در این مناطق به خود اختصاص داده است.

از انواع دیگر گل نرگس هم می توان به پُر پر یا شصت پر، پنجه گربه ای و مسکین اشاره کرد که با وجود همه مزیتهایی که گل نرگس دارد این گل سهم ناچیزی از گردشگری گل را به خود اختصاص داده است.

کاهش اراضی زیر کشت گل نرگس در بهبهان نگران کننده است

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگ خوزستان در خصوص گل نرگس گفت: نرگس در بهبهان به صورت انبوه و به صورت جزئی در شهرهای باغملک، رامهرمز و مسجدسلیمان کشت می شود.

مجتبی گهستونی افزود: تا سال 1350 در بهبهان بیش از 700 هکتار مزرعه کشت گل نرگس وجود داشت که هم اکنون در بهترین حالت به 50 هکتار می رسد.

وی بیان کرد: در دهه 40 تعدادی هلندی با مراجعه به نرگس زارهای بهبهان مقداری از پیازهای نرگس را به منظور تکثیر به هلند منتقل کردند و اقدام به پرورش این گل کردند، بر روی هر شاخه گل نرگس بهبهان دو تا 10 شکوفه گل و گاهی تا بیش از 20 شکوفه نیز مشاهده شده است. هلندی ها به خاطر علاقه به گل نرگس نام یکی از خیابانهای خود را بهبهان نامگذاری کرده اند.

بیماران مبتلا به آلزایمر گل نرگس بو کنند

گهستونی عنوان کرد: طبق اظهار نظر پزشکان، افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با بو کردن این گل امکان درمان پیدا می کنند.

وی اضافه کرد: تا پیش از انقلاب و تسطیح اراضی برای کاربری های مختلف، بهبهان بیش از 30 گلزار نرگس داشت که این تعداد هم اکنون به تنها پنج مزرعه رسیده است که بزرگترین نرگس زار بهبهان متعلق به اداره منابع طبیعی بهبهان و در اجاره غلامحسین مکی است که با هدف حفظ و پرورش گل نرگس این باغ را اجاره کرده است.

بخشی از تولیدکنندگان گل نرگس، محصول خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال می کنند که تا شاخه ای چهار دینار (هزار تومان) به فروش می رسد اما در داخل کشور، یک شاخه گل به قیمت 100 تومان عرضه می شود.

به گفته آصفی از تولید کنندگان گل نرگس بهبهان، به دلیل عدم حمایت مسئولین استان و متولیان باغبانی بیش از 90 درصد گل تولیدی خوزستان به تهران حمل می شود و با قیمت گزافی به خوزستان برگشت داده می شود که در این فرآیند بخشی از کیفیت گل کاسته می شود.

کاشت گل نرگس در بهبهان می تواند برای هزار نفر ایجاد شغل کند

وی افزود: با اندکی حمایت و با همت مسئولین به خصوص استانداری و شهرداری می توان از طریق کشت و فروش گل نرگس هر ساله برای یک هزار نفر اشتغال ایجاد کرد.

آصفی بیان کرد: در هر هکتار مزرعه گل نرگس از 200 هزار تا یک میلیون پیاز گل نرگس قابلیت کشت وجود دارد، این گل علاوه بر تولید سالانه با تکثیر طبیعی پیاز هم به تولید می رسد که با یک بار کاشت پیاز گل، برای برداشت در فصلهای بعد دیگر نیازی به کاشت پیاز نیست.

وی اظهار داشت: در صورت توجه به این چرخه اشتغال و سرمایه گذاری می توان به گردشگری گل نیز دست یافت.

این تولید کننده در ادامه چند شغله بودن تولیدکنندگان گل نرگس، عدم بازاریابی مناسب، عدم خرید گل از سوی دولت، دریافت هزینه های فراوان از صاحبان مزارع، عدم توجه به جنبه های گردشگری، فقدان یک موسسه حمایتی و پژ‍وهشی درباره گل نرگس را از جمله دلایل عدم موفقیت این گل عنوان کرد.

غلامحسین مکی یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ گل نرگس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مزرعه اش چون از سموم شیمیایی استفاده نمی شود مجموعه گل های بومی و غیربومی نیز در کنار سایر گلها قابل مشاهده است که از جمله آنها می توان به گل های شب بو، سوسن، گلایل و زنبق اشاره کرد.

وی ادامه داد: در نرگس زار 20 هکتاری خود تا سال 1375 نزدیک به 700 هزار گل نرگس تولید می شد اما هم اکنون به بیش از پنج میلیون شاخه گل رسیده است.

از نظر بهبهانی ها گل نرگس به نام مادر امام زمان متبرک شده و عرق پیشانی حضرت عباس محسوب می شود.

به هر حال تولید کنندگان گل نرگس در بهبهان انتظار دارند مدیران متولی امر کشاورزی در استان خوزستان توجه بیشتری به آنها و نرگس زارهایشان داشته باشند تا این گل بتواند نقش بیشتری را در بازار صادرات کشور و اشتغالزایی منطقه داشته باشد.

همچنین این پرورش دهندگان گل نرگس انتظار دارند جشنواره ای همانند گلابگیری در کاشان برای برداشت گل نرگس بهبهان نیز ترتیب داده شود تا مردم بیشتری برای این امر به بهبهان و نرگس زارهای آن مراجعه کنند و اقتصاد منطقه رونق گیرد.