آلبوم موسیقی چکاوک منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم محسن شاهرودی به عنوان خواننده و محمد صالح علاء با دکلمه اشعار همکاری کرده اند.

بخش اول این آلبوم در مایه اصفهان آهنگسازی شده که شامل قطعاتی چون"مه آسمانی"، "جرعه جام"، "تکنوازی نی" و "دو نوازی تار و پیانو" می شود. بخش دوم نیز که از فضای دشتی بهره گرفته شده از قطعاتی چون"آتش دل"، "پیغام دل"، "تکنوازی سنتور"، "بداهه نوازی نی" و "دو نوازی تار و پیانو" تشکیل شده است.

پیمان خازنی در مقدمه روی جلد این آلبوم آورده است: همگان بر این عقیده اند که موسیقی فاخر ایرانی از عمیق ترین مفاهیم عرفانی و معنوی برخوردار است و شکی نیست که ریشه موسیقی مشرق زمین در آن نهفته است. حفظ پیکره اصلی و نوگرایی در این موسیقی وظیفه هر موسیقیدانی است که به این خاک پر ارزش تعلق دارد.

این آهنگساز در ادامه این مقدمه تاکید کرده است: پس از انتشار(آلبوم)"شوخی" با رسالت جهانی نشان دادن تار ایرانی، مجموعه ای از ساخته هایم را با صدای محسن شاهرودی به دوستداران هنر ایرانی ارائه می کنم. "چکاوک" را می توان اثری از بطن موسیقی ایرانی با لباس امروزی دانست.