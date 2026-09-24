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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر دوومیدانی‌کار ایران در پرتاب وزنه دوم شد

دختر دوومیدانی‌کار ایران در پرتاب وزنه دوم شد

دختر دوومیدانی کار ایران در ماده هفتگانه در بخش پرتاب وزنه به عنوان دوم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محیطی‌ زاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت.

وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرده بود.

این ورزشکار در چهار بخش دیگر امشب و فردا برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ خواهد کرد.

کد مطلب 6957446

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