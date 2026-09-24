به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محیطی‌ زاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت.



وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرده بود.



این ورزشکار در چهار بخش دیگر امشب و فردا برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ خواهد کرد.