روئینگ ایران با ۶ مدال نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم روئینگ کشورمان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن با کسب شش مدال تاریخی برای پاروزنان زن و مرد کشورمان بسته شد. تیم قایقرانی روئینگ ایران در این دوره از بازیها در هشت قایق در مسابقات حضور یافت که در یک اتفاق بی نظیر هر هشت قایق ایران به فینال این بازیها راه یافتند و در نهایت صاحب شش مدال دو طلا، سه نقره و یک برنز شدند. تیم روئینگ ایران با کسب این شش مدال در جدول مدالی این رشته، در بین تیم های حاضر نایب قهرمان شد.

در مسابقات فینال این رشته که صبح امروز پنجشنبه دوم مهرماه در منطقه آبی ناکاراگایو برگزار شد، از مجموع هشت فینالیست، نمایندگان ایران صاحب ۵ مدال در بخش زنان و یک مدال در بخش مردان شدند. تیم دختران ایران در این رقابت ها صاحب دو طلا و دو نقره و یک برنز شده و تک مدال مردان هم به رنگ نقره به امیرحسین محمودپور رسید. بهمن نصیری در قایق سنگین وزن مردان به عنوان ششمی بسنده کرد. قایق دو نفره تک پاروی زنان هم در اولین حضور خود در بازیهای آسیایی در رده چهارم ایستاد.

تیم روئینگ چین، در این رقابتها صاحب ۹ طلا، ۱ نقره و ۱۰ برنز و عنوان قهرمانی این رشته را از آن خود کرد. ایران با کسب ۲ طلا، ۳ نقره و ۱ برنز در جدول رده بندی رشته روئینگ دوم شد. ازبکستان با ۱ طلا، ۶ نقره و ۲ برنز در رده سوم آسیا ایستاد.

تیم روئینگ ایران با کسب این شش مدال، رکورد کسب مدال های خود را در ادوار بازیهای آسیایی شکست. از آن سو کسب ۵ مدال توسط قایق سواران زن کشورمان نیز یک رکوردشکنی از نظر تعداد و رنگ مدال محسوب می شود. حضور هشت قایق ایران در فینال بازیها هم نشان از توسعه این رشته و سهم ۱۰۰ درصدی حضور نمایندگان ایران در فینال برای کسب مدال بوده است.

تیم روئینگ ایران در این رقابت ها صاحب شش مدال به شرح زیر گردید:

مدال طلا:

* فاطمه مجلل - قایق تک نفره سبک وزن زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی)

مدال نقره:

* امیرحسین محمودپور - قایق تک نفره سبک وزن مردان

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان( مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب)

* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان ( کیمیا زارعی و زینب نوروزی )

مدال برنز:

* فاطمه مجلل - قایق تک نفره سنگین وزن زنان