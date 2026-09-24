آغاز رسمی لیگ برتر هندبال بانوان؛ استقلال تهران با پیروزی استارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه ۲ مهر آغاز شد و در روز نخست هفته اول، سه دیدار برگزار گردید. در اصفهان، سپاهان، مدافع عنوان قهرمانی در نخستین دیدار فصل خود به مصاف یکتاافروز البرز رفت. طلایی‌پوشان اصفهانی که برای دفاع از عنوان قهرمانی پا به این فصل گذاشته‌اند، از همان دقایق ابتدایی با ایجاد اختلاف در گلزنی، کنترل مسابقه را در اختیار گرفتند و در نهایت با نتیجه ۳۳-۱۹ به پیروزی رسیدند تا نخستین دو امتیاز فصل را به حساب خود واریز کنند.

در دیگر دیدار امروز، دو تیم تازه‌وارد لیگ برتر، صید و ساحل لنگه (آتنا) و دانشگاه آزاد قزوین، برابر یکدیگر قرار گرفتند. این مسابقه که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، با برتری دانشگاه آزاد قزوین همراه شد و این تیم با ارائه نمایشی برتر توانست میزبان خود را با نتیجه ۳۰-۲۱ شکست دهد و شروعی موفق در لیگ بیست‌ و دوم داشته باشد.

اما جذاب‌ترین دیدار روز نخست در گچساران برگزار شد؛ جایی که نفت و گاز گچساران میزبان استقلال تهران بود. این مسابقه از همان دقایق ابتدایی نزدیک و تماشایی دنبال شد و اسکوربورد در طول بازی بارها نتیجه تساوی را به نمایش گذاشت. اما در نهایت استقلال تهران با تکیه بر تجربه بازیکنان خود موفق شد در دقایق پایانی اختلافی دو گله ایجاد کند و با حفظ این برتری، نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۱۸-۱۶ شکست دهد.

نتایج روز اول هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور - پنجشنبه ۲ مهرماه :

سپاهان اصفهان ۳۳ – یکتاافروز البرز ۱۹

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۱ – دانشگاه آزاد قزوین ۳۰

نفت و گاز گچساران ۱۶ – استقلال تهران ۱۸

در ادامه هفته نخست رقابت های لیگ برتر هندبال زنان فردا جمعه سوم مهرماه تیم مقاومت شهرداری تبریز میزبان تیم زاگرس جنوبی کازرون خواهد بود.