"تأثیر جهانی انقلاب اسلامی " در ارمنستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای برنامه دکتر هوانیسیان اظهار داشت: انقلاب اسلامی موضوعی بسیار تفکر برانگیز بوده و امام خمینی با مهندسی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عظیمی در زمینه‏های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران به وجود آورده که تأثیری شگرف بر جهان گذارد.

محمد رضا شکیبا رایزن فرهنگی ایران در سخنانی اظهار داشت: در جهان جنبشها و نهضتهای گوناگونی به وقوع پیوسته ولی هیچکدام مانند انقلاب اسلامی ایران پایا ، پویا و گسترده نبوده است. این امر بدان دلیل است که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل بر فطرت الهی انسان استوار بوده و خواهان جایگزین کردن اصول معنوی در زندگی مادی انسانها بوده است.

دکتر کوچاریان در خصوص تاریخچه روابط اسلام و مسیحیت درسخنانی گفت: در کتب اولیه به موضوع گفتگوی اسلام و مسیحیت توجهی نشده و هر یک از پیروان دین نظر خود را در خصوص مکتب دیگر بدون توجه به واقعیات و شواهد مطرح کرده و به همین دلیل منازعات بسیار در طول تاریخ بین پیروان دو گروه می‌بینیم.

دکتر کبیری نیز در خصوص اسلام و دموکراسی در ایران در سخنانی گفت: بشریت در طول تاریخ شاهد انقلاب‏هایی چون انقلاب روسیه 1917، انقلاب فرانسه 1789، انقلاب الجزایر 1954 و غیره بوده است لیکن انقلاب اسلامی ایران به لحاظ ویژگی‏های خاص رهبری و مردم از تمامی آنها برتر است.