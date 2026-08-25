۲۴۶۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان دیر افتتاح یا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی بعد از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته دولت در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت امسال، پروژه‌هایی به ارزش مجموع ۲ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان در سطح شهرستان به مرحله اجرا و بهره‌برداری می‌رسد که سهم پروژه‌های عمرانی یک هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان و طرح‌های اقتصادی ۱۱۳ میلیارد تومان است.

فرماندار دیّر با اشاره به افتتاح طرح‌های مهم شهرستان با حضور استاندار بوشهر گفت: در حوزه راه و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی که نقش مستقیمی در کاهش سوانح جرحی و فوتی دارد، فاز اول جاده ساحلی بردخون به دیّر به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان تعریض و آسفالت شد و به بهره‌برداری رسید و قطعه پنج کیلومتری دوم نیز پس از اتمام زیرسازی، تعریض و آسفالت خواهد شد.

وی افزود: بلوار ورودی شهر دوراهک به طول یک کیلومتر شامل ۸ دهنه پل و تأسیسات روشنایی با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

سجادی بیان کرد: در بخش فضاهای آموزشی نیز مدرسه پروین اعتصامی دوراهک با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان تحویل دانش‌آموزان شد.

وی با تأکید بر تسریع در اجرای کریدورهای حیاتی منطقه اعلام کرد: قرارداد با پیمانکار جدید جاده وفاق منعقد شده و بعد از هفته دولت پروژه مهم جاده ساحلی وفاق فعالیت خود را آغاز می‌کند که این اقدام روند اجرای فاز دوم را شتاب بخشیده و تحول چشمگیری در تکمیل این محور مواصلاتی ایجاد خواهد کرد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

فرماندار دیّر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های راهبردی دانست و تصریح کرد: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سرمستان ۲ در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار آغاز شده که تا دهه فجر سال جاری وارد مدار تولید می‌شود.

وی یادآور شد: تاکنون در دولت چهاردهم ۵۷ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان به شبکه متصل شده و این ظرفیت تا پایان سال افزایش می‌یابد.

سجادی گفت: با توجه به گرمای کم‌سابقه و فشار سنگین بر شبکه توزیع، اعمال مدیریت مصرف و صرفه‌جویی همگانی برای پایداری جریان برق ضروری است.

وی با اشاره به تقویت نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: سالن ورزشی روستای شهنیا با اعتبار نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان، زمین‌های چمن مصنوعی روستاهای لمبدان بالایی و مغدان هر یک با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان و زمین چمن مصنوعی ورزشگاه بردستان با اعتبار بالای ۸ میلیارد تومان در هفته دولت تقدیم جوانان منطقه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری هفت نمایشگاه فرهنگی و هنری طی یک‌سال‌ونیم گذشته در نگارخانه استاد عمرانی، بر لزوم حمایت عملی از هنرمندان تأکید کرد و گفت: پیگیری‌ها برای ثبت ملی آثار شاخص صنایع دستی جهت معرفی رسمی بندر دیر به‌عنوان شهر صدف با جدیت در دست اقدام است.

سجادی با اشاره به وضعیت نامناسب آنتن‌دهی و پایداری شبکه ارتباطی شهرستان اظهار کرد: مشکلات و نقاط کور آنتن‌دهی در شهرها و روستاهای شهرستان به‌ویژه در محور ساحلی به سمت بردخون به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل و پیگیری شده است. علاوه بر این، پس از تجربه قطعی فیبر نوری و اختلال در سامانه‌های درمانی و بانکی، مسیر ارتباطی دوم و پشتیبان از محور بردخون در راستای اصول پدافند غیرعامل اجرا شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، ارتباطات شهرستان بدون قطعی پایدار بماند.

فرماندار دیّر با انتقاد از محاسبه چاه‌های لمبدان در سبد اصلی تأمین آب شهرستان گفت: چاه‌های لمبدان به دلیل شوری و کیفیت نامناسب نباید منبع دائمی مصرف شرب مردم باشند و استفاده از آن‌ها صرفاً باید به مواقع بحرانی و اضطراری محدود شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت آبشیرین کن دیّر در صورت بهره‌برداری هم جوابگوی نیاز مردم منطقه نیست، تأکید کرد: تأمین پایدار و عادلانه آب شرب در شهرستان دیّر باید بر محور آب باکیفیت خط انتقال کوثر و تسریع در احداث و توسعه ظرفیت تأسیسات آب‌شیرین‌کن استوار شود تا مشکل دیرین مردم منطقه به‌صورت بنیادین حل شود.

سجادی با اشاره به درآمد هزار میلیارد تومانی گمرک دیّر در سال ۱۴۰۳ گفت: اگر کالای همراه ملوان می‌تواند شهرهای بزرگ کشور را منتفع کند، باید بستری فراهم شود تا سرمایه‌گذاران و بازاریان بومی منطقه هم بیشترین بهره اقتصادی را از این ظرفیت ببرند.

وی در پایان با اشاره به واریز اعتبارات قابل‌توجه ارزش‌افزوده به حساب شهرداری‌های شهرستان، از اصحاب رسانه خواست با مطالبه‌گری ، نحوه هزینه‌کرد این مبالغ را در اجرای طرح‌های ماندگار عمرانی و بهبود مبلمان شهری پیگیری کنند.