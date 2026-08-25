به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل شیلات استان بوشهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، پژوهشی و ترویجی با محوریت دریا، آبزیان و شیلات، در سالن جلسات اداره‌کل شیلات استان بوشهر با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل آینده با ظرفیت‌های دریایی استان اظهار کرد: فرهنگ‌سازی و آموزش کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد نگاه صحیح به دریا و منابع آبزی است و شیلات استان آمادگی دارد ظرفیت‌های تخصصی و میدانی خود را برای اجرای برنامه‌های مشترک در اختیار کانون قرار دهد.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های شیلاتی، ترویج مصرف آبزیان و تغذیه سالم، آشنایی کودکان و نوجوانان با فرآیند تولید و پرورش آبزیان و همچنین آموزش اهمیت حفاظت از منابع آبزی و محیط زیست دریایی، از محورهای مهم این همکاری خواهد بود.

امینی تصریح کرد: فراهم کردن زمینه بازدید اعضای کانون از مراکز تکثیر و پرورش آبزیان، بنادر صیادی، مراکز تحقیقاتی و سایر ظرفیت‌های شیلاتی استان، برگزاری کارگاه‌های تخصصی با استفاده از کارشناسان شیلات و مشارکت در تولید محتوای آموزشی از جمله برنامه‌هایی است که در چارچوب این تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی کانون گفت: استفاده از ظرفیت‌های شیلات برای آشنایی کودکان و نوجوانان با دریا و مشاغل و فعالیت‌های مرتبط با آن، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه علمی، مسئولانه و خلاقانه نسل آینده نسبت به دریا باشد.

کانون از ظرفیت هنر و ادبیات برای ترویج فرهنگ دریایی استفاده می‌کند

سمیه رسولی افزود: کانون پرورش فکری در قالب این تفاهم‌نامه تلاش می‌کند از ظرفیت هنر، ادبیات، آموزش و فعالیت‌های پژوهشی برای انتقال مفاهیم مرتبط با دریا، آبزیان و محیط زیست دریایی به کودکان و نوجوانان بهره بگیرد و زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای آنان در حوزه‌های علمی، پژوهشی و هنری مرتبط با دریا را فراهم کند.

این تفاهم‌نامه با حضور عقیل امینی مدیرکل شیلات استان بوشهر و سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و دیگر مسئولین منعقد شد و بر اساس آن، دو مجموعه در زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت دریا، ظرفیت‌های شیلاتی، آبزیان، حفاظت از محیط زیست دریایی و فرهنگ‌سازی در حوزه اقتصاد دریامحور همکاری خواهند کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آبزی، جلوگیری از آلودگی دریا و آموزش مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به کودکان و نوجوانان، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دو مجموعه برای معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای همکاری مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای تفاهم‌نامه و استفاده از توان کارشناسی، آموزشی و اجرایی طرفین برای برگزاری برنامه‌های مشترک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برگزاری برنامه‌های مشترک در مناسبت‌هایی همچون هفته کودک، روز جهانی شیلات، روز جهانی اقیانوس‌ها و سایر مناسبت‌های مرتبط با دریا و آبزیان نیز از دیگر محورهای همکاری اداره‌کل شیلات استان بوشهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر خواهد بود.