تشکیل استان البرز نتیجه سالها کار کارشناسی است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان کرج در استان تهران قرار دارد و همین موضوع سالها سایه استان شدن را از سر شهروندان شهرستانهای غرب استان تهران دور نگه داشته بود که امروز و پس از سالها کار کارشناسی یک استان جدید با مرکزیت کرج تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه مدیران شهرستان کرج در بسیاری موارد اجازه تصمیم گیری مستقل را نداشتند و باید منتظر تصمیم گیری مدیران پایتخت نشین می ماندند، کرج را فرا شهرستانی خواند و اظهار داشت: تمام ظرفیت های کرج فراشهرستانی است اما مقاومت هایی وجود داشت که مانع از تشکیل استان جدید می شد، مقاومتهایی که امروز در دولت دهم برای همیشه کنار گذاشته شدند تا ایران اسلامی شاهد تشکیل استان جدید در نقشه جغرافیای کشور باشد.

آجرلو با اشاره به مشکلات کرج در بخش های بیمارستانی، بهداشت و درمان، سرانه های خدماتی، کمبود فضای ورزشی و شاخص های شهری اذعان کرد: عمده این مشکلات ناشی از ساختار نامناسب تشکیلاتی غرب استان تهران بود که بودجه های کرج را در حد شهرستانی نگه داشته بود اما امروز به سمتی حرکت می کنیم که مشکلات کمرنگ و نقاط قوت پر رنگ تر می شود.

نماینده مردم کرج با تاکید بر اینکه ادارات حق تعلل در خدمات رسانی به شهروندان را ندارند، از مدیران شهرستان کرج خواست تشکیل استان البرز را بهانه ای برای کم کاری قرار ندهند، چرا که روحیه کم کاری در دولت دهم بی معناست.

وی یاد آور شد: تا کنون به کرات و در جلسات مختلف با حضور مقامات عالیرتبه مشکلات شهرستان کرج را بازگو کرده ایم تا دولتمردان با شناخت بیشتری نسبت به ارتقای تشکیلاتی غرب استان تهران اقدام کنند که همین طور هم شد.

هنوز بحثی برای استاندار مطرح نیست

آجرلو با در هرگونه رایزنی برای تعیین اولین استاندار البرز اظهار داشت: از رسانه ها درخواست می کنم به شایعات دامن نزنند تا تشکیل استان البرز در فضایی آرام و به دور از حاشیه پیگیری شود.

وی با بیان اینکه انتخاب استاندار برای استان البرز امر پیچیده ای نیست، ادامه داد: معیارهای انتخاب مدیران در دولت خدمتگزار دهم کاملا مشخص است و هرکس با محوریت تخصص، تعهد، کارآمدی، مردم داری و انقلابی بودن انتخاب شود مورد حمایت مردم است.

نماینده مردم کرج در مجلس تاکید کرد لایجه تشکیل استان البرز را تا انتها پیگیری خواهد کرد تا کام شهروندان کرجی بعد از تحمل سالها مشکلات شیرین شود.

آجرلو گفت: در حال حاضر دولت باید لایحه تشکیل این استان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی لایحه فوق جهت اخذ رای نمایندگان به صحن علنی خواهد آمد.