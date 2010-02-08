داوران برتر والیبال معرفی نشدند / برای بهترین شدن تا پایان لیگ صبر کنید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده امیدوار حاتمی، قرار بود در پایان دیدارهای دور رفت رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بهترین افراد در امر قضاوت به طور رسمی از سوی کمیته داوران انتخاب شده و از آنها تقدیر شود. این در حالی است که روز چهارشنبه (21 بهمن‌ماه) مرحله برگشت این مسابقات آغاز خواهد شد بدون اینکه داوران برتر معرفی شده باشند!

امیدوار حاتمی رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در این مورد به خبرنگار مهر گفت: بررسی عملکرد داوران برای انتخاب بهترین‎های آنها به همراه تقدیر فراموش نشده است. اما بنا به دلایلی اجرای این برنامه را به پایان رقابت‎های لیگ برتر موکول کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: این جابه جایی پس از هماهنگی با داوران و موافقت آنها نهایی شد. بسیاری از داوران ما بر این باور بودند که انتخاب داوران برتر می‎تواند موجب تقویت انگیزه دیگر داوران شود. اما در مقابل این احتمال هم وجود دارد که برخی داوران از این بابت دلسرد شوند. به همین دلیل با در نظر گرفتن همه این جوانب انتخاب بهترین‎های داوری را به پایان رقابت‎ها موکول کردیم.

رئیس کمیته داوران به دوره توجیهی داوری که طی امروز و فردا (دوشنبه و سه شنبه) برگزار می‎شود، اشاره کرد و گفت: البته در جریان این دوره توجیهی ضمن مرور قوانین جدید و بررسی مسائل پیش آمده داوری در نیم فصل نخست، عملکرد تک تک داوران مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.