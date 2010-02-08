به گزارش خبرگزاری مهر، شهره خوشنویس مدیر طرح و برنامه شبکه رادیویی جوان در گفتگو با ستادخبری جشنواره بین المللی رادیو، ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه‌سازان ایرانی و خارجی در این رقابت بین المللی کنار هم جمع شده و به تبادل نظر می‌پردازند و همین در کنار هم بودن فواید زیادی نظیر افزایش آگاهی، ارتباط متقابل، آشنایی با روش‌های جدید برنامه‌سازی و ... را به همراه دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که یک برنامه‌ساز بداند که اثرش در مسابقه‌ای بررسی می‌شود، حتما بهتر کار می‌کند و در طول جشنواره نیز با تکنیک‌های جدید برنامه‌سازی آشنا شده و برای کارهای بعدی می‌تواند اثری قوی‌تر ارائه کند. همین امر باعث پیشرفت خواهد شد و هدف برگزاری این نوع مراسم هم همین ایجاد پیشرفت است.

سرپرست اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو جوان با اشاره به داوری‌های اولیه درون شبکه گفت: سعی کردیم در همه زمینه‌های اعلام شده در جشنواره، اثری را از میان برنامه‌های شبکه برگزینیم و همچنان در حال انتخاب هستیم.

وی ادامه داد: جوایزی برای برنامه‌های منتخب شبکه در نظر گرفتیم که جدای از جشنواره به منتخبین رادیو جوان اهدا خواهد شد و امتیازاتی برای برنامه‌سازان برگزیده در نظر گرفته می‌شود.

خوشنویس که در دوره‌های قبل جشنواره جزء داوران بوده، داوری‌های گذشته را دقیق و کارشناسانه عنوان کرد و گفت: ما آثار را با دقت گوش می‌کردیم و حتی به همراه خود به منزل برده و می‌شنیدیم تا انتخابمان به حق باشد و ظلمی به کسی روا نشود، روز بعد هم با دیگر داوران به بحث در مورد آن برنامه می‌پرداختیم. البته در داوری‌ها معمولا سلیقه هم لحاظ می‌شود که گریزی از آن نیست. اما در مجموع داوری‌های خوبی داشتیم و حتما در دوره یازدهم هم این اتفاق خواهد افتاد.

مدیر طرح و برنامه شبکه رادیویی جوان اظهار امیدواری کرد که پس از پایان جشنواره‌ها به دست آوردهای آن توجه شود و نتایج این رویداد مهم به فراموشی سپرده نشود تا به این شکل رشدی روز افزون در برنامه‌های رادیویی ایجاد شود.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو سال 89 برگزار می‌شود.