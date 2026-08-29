روایت قشقاوی از توافق ایران و عمان درباره کریدور تنگه هرمز

حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده میان ایران و عمان اظهار کرد: این مذاکرات در قالب ویدئوکنفرانس میان وزرای امور خارجه، دیدار معاونان و کارشناسان دو کشور و همچنین سفرهای متقابل مقامات به مسقط و تهران انجام شد و در نهایت موضوع تعیین کریدور دریایی در تنگه هرمز به نتیجه رسید.

وی افزود: اساس این توافق، تعیین کریدور تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با ترتیبات مورد توافق دو کشور ساحلی ایران و عمان است؛ موضوعی که از اهمیت راهبردی و حقوقی برخوردار است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مطابق حقوق بین‌الملل، تعیین ترتیبات عبور و مرور در این منطقه در چارچوب توافق کشورهای ساحلی انجام می‌شود و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز پس از اعلام رسمی دو کشور، مسیر تعیین‌شده را به کشتی‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

قشقاوی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در اجرای ترتیبات جدید کریدور تنگه هرمز تصریح کرد: این اقدام با فداکاری و تلاش نیروهای سپاه، ارتش، فراجا و وزارت دفاع عملیاتی شده و یک دستاورد مهم و تاریخی برای کشور محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از فداکاری نیروهای مسلح، بر ضرورت بازنگری در ساختار پدافندی کشور تأکید کرد و گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که ایجاد زیرساخت‌های زیرزمینی و مقاوم‌سازی مراکز حساس باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور اظهار کرد: شرایط داخلی دولت ترامپ حساس است و تحولات سیاسی آمریکا می‌تواند بر تصمیمات این کشور در قبال ایران تأثیرگذار باشد.

قشقاوی در پایان با تأکید بر نقش مقاومت و حضور مردم در تحولات اخیر خاطرنشان کرد: دستیابی به توافق درباره کریدور تنگه هرمز نتیجه مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک، توانمندی دفاعی و مقاومت ملی است.