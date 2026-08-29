به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با استاندار خراسان شمالی دیدار کرد.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در این دیدار با قدردانی از حضور و همراهی مجموعه سپاه در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: هفته دولت یادآور مسیر خدمتگزاری صادقانه به مردم و گرامیداشت دولتمردانی است که خدمت، اخلاص و مردم‌داری را سرلوحه کار خود قرار دادند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و همکاری همه مجموعه‌ها برای حل مسائل استان و رفع مشکلات مردم هستیم و ظرفیت سپاه و بسیج در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در این مسیر بسیار اثرگذار باشد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های استان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: مبنای کار ما در استان، خدمت بی‌منت به مردم و پیگیری جدی مسائل و پروژه‌های اولویت‌دار است و در این مسیر از همکاری و همراهی همه نهادها و مجموعه‌های انقلابی و مردمی استقبال می‌کنیم.

نوری ادامه داد: مردم سرمایه اصلی نظام هستند و هر اقدامی که موجب افزایش امید، اعتماد و رضایتمندی مردم شود، باید مورد حمایت و پیگیری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سپاه جوادالائمه(ع) در کنار سایر دستگاه‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای استان است و استمرار تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه سپاه و مدیریت اجرایی استان می‌تواند به تسریع در روند خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.