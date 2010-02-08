به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به اهمیت و ضرورت فرهنگسازی در راستای احیای وقف در کشور گفت: اگر برای ترویج وقف در جامعه از قدرت رسانهها در راستای فرهنگ سازی این سنت ارزشمند نبوی استفاده شود قطعا بسیاری از مردم به وقف کردن ترغیب میشوند.
وی افزود: باید به نحوی در جامعه کار فرهنگی صورت پذیرد که سنت وقف در کشور به تدریج به یک فرهنگ عمومی در بین همه مردم تبدیل شود.
نوری همدانی ادامه داد: در ایران اسلامی وقف از دیرباز اهمیت خاصی در بین ایرانیان داشته است و ایرانیان همواره در طول تاریخ به امر احیای موقوفات توجه ویژهای داشتهاند.
وی گفت: با توجه به اهمیت وقف در زمان کنونی این انتظار از مسئولان اوقاف و امور خیریه میرود که با انتشار کتب و مجلاتی در راستای شناساندن مسئله وقف و نیز نحوه مصارف آن به مردم تلاش کنند.
بیشتر موقوفات کشور مربوط به گذشته است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز با اشاره به برخی از مهمترین برنامههای این اداره کل در زمینه احیای موقوفات و نیز فرهنگسازی در راستای ترویج وقف اظهار داشت: آنچه مشخص است این که بیشتر موقوفات موجود در کشور مربوط به ایام قدیم است و بنابراین این ضرورت به طور جدی احساس میشود که در زمانه فعلی با یکسری کارهای فرهنگی و ترویجی مردم به وقف کردن اموال و داراییهای خود ترغیب و تشویق شوند.
حجت الاسلام غلامرضا ناظمی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص جهان اسلام از برخی امور وقفی میتوان برای کمک به مسلمین مظلوم و نیازمند در سراسر جهان خصوصا مردم مظلوم غزه استفاده کرد و به همین خاطر ما ازمردم میخواهیم که در این جهت نیز توجه خاصی به وقف داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی بر ضرورت فرهنگ سازی برای احیای سنت وقف در کشور توسط رسانهها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به اهمیت و ضرورت فرهنگسازی در راستای احیای وقف در کشور گفت: اگر برای ترویج وقف در جامعه از قدرت رسانهها در راستای فرهنگ سازی این سنت ارزشمند نبوی استفاده شود قطعا بسیاری از مردم به وقف کردن ترغیب میشوند.
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