به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به اهمیت و ضرورت فرهنگسازی در راستای احیای وقف در کشور گفت: اگر برای ترویج وقف در جامعه از قدرت رسانه‌ها در راستای فرهنگ سازی این سنت ارزشمند نبوی استفاده شود قطعا بسیاری از مردم به وقف کردن ترغیب می‌شوند.



وی افزود: باید به نحوی در جامعه کار فرهنگی صورت پذیرد که سنت وقف در کشور به تدریج به یک فرهنگ عمومی در بین همه مردم تبدیل شود.



نوری همدانی ادامه داد: در ایران اسلامی وقف از دیرباز اهمیت خاصی در بین ایرانیان داشته است و ایرانیان همواره در طول تاریخ به امر احیای موقوفات توجه ویژه‌ای داشته‌اند.



وی گفت: با توجه به اهمیت وقف در زمان کنونی این انتظار از مسئولان اوقاف و امور خیریه می‌رود که با انتشار کتب و مجلاتی در راستای شناساندن مسئله وقف و نیز نحوه مصارف آن به مردم تلاش کنند.



بیشتر موقوفات کشور مربوط به گذشته است



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز با اشاره به برخی از مهمترین برنامه‌های این اداره کل در زمینه احیای موقوفات و نیز فرهنگسازی در راستای ترویج وقف اظهار داشت: آنچه مشخص است این که بیشتر موقوفات موجود در کشور مربوط به ایام قدیم است و بنابراین این ضرورت به طور جدی احساس می‌شود که در زمانه فعلی با یکسری کارهای فرهنگی و ترویجی مردم به وقف کردن اموال و دارایی‌های خود ترغیب و تشویق شوند.



حجت الاسلام غلامرضا ناظمی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص جهان اسلام از برخی امور وقفی می‌توان برای کمک به مسلمین مظلوم و نیازمند در سراسر جهان خصوصا مردم مظلوم غزه استفاده کرد و به همین خاطر ما ازمردم می‌خواهیم که در این جهت نیز توجه خاصی به وقف داشته باشند.