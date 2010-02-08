اولین روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی شامگاه دوشنبه در این مراسم با اشاره به اینکه پروژه گازرسانی به روستای چهکند به عنوان اولین پروژه گازرسانی روستایی است، افزود: این پروژه در کمتر از چهار ماه در این روستا اجرایی شده است.

حسن افتخاری اعتبار هزینه شده برای این پروژه را دو میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: گازرسانی به شش روستای استان با اعتباری معادل یک میلیارد و 400 میلیون تومان در برنامه کاری این شرکت قرار دارد.

وی از بهره برداری از 31 پروژه گازرسانی استان طی دهه فجر تا سفر سوم هیئت دولت خبر داد و بیان داشت: افتتاح ساختمان اداری، بهره برداری از دو پروژه گازرسانی شهری و دو پروژه گازرسانی روستایی، چهار پروژه تکریم ارباب رجوع، افتتاح پنج جایگاه CNG و شش پروژه خط انتقال گاز از جمله پروژه های شاخص در این مدت می باشد.

به گفته وی، برای این 31 پروژه اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان هزینه شده است.

افتخاری در ادامه تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی استان در دهه فجر 86 را دو درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در سال 87 به 10 درصد و امسال به بیش از 60 درصد رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی بااشاره به اینکه برنامه امسال این شرکت پذیرش 10 هزار اشتراک بوده است خاطرنشان کرد: با تأکید مقامات استانی برای شتاب گازرسانی به استان این رقم به 30 هزار اشتراک در شهرستان بیرجند رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان از مرز 80 درصد بالاتر رود.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز در روستاها و شهرهای استان، تصریح کرد: خراسان جنوبی جزء استان هایی است که علی رغم برخورداری از نعمت گاز طبیعی، طی سه سال گذشته حتی شاهد وقوع یک حادثه هم در این زمینه نبوده است.

افتخاری خطاب به مردم روستای چهکند یادآور شد: رفتار و عمل شما روستاییان در ادامه گازرسانی به روستاها و برنامه ریزی مسئولین در این زمینه مؤثر است پس در عدم اسراف و رعایت نکات ایمنی تلاش کنند.