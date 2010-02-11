انقلاب اسلامی ایران بافت دو قطبی جهان را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع هزاران نفر از مردم کرمانشاه در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: انقلاب اسلامی توانست شاخ ابرقدرتها و آمریکا را بشکند و این مسئله باعث شد که انقلاب در طول سالیان گذشته همواره با توطئه های مختلفی از سوی آنها روبرو شود.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان بعداز شکست تمامی توطئه های آنها گفت: این انقلاب به رقم دشمنیهای بسیار و نقشه های شوم مختلف تا کنون مستحکم بر روی پای خود ایستاده و امروز نیز با حضور گسترده خود بار دیگر ضربه ای بر دهان استکبار کوبید.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزود: از ابتدای انقلاب تا 14خرداد 68 همواره با درایت و رهبری حضرت امام (ره) تمامی توطئه های شوم دشمنان نظام با شکست مواجه شد واز آن پس تا کنون نیز همواره شاهد توطئه ها، فتنه ها و دسیسه های بسیاری بوده ایم که به لطف خداوند و با رهبری حکیمانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری این توطئه ها و فتنه ها یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و خنثی شد.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اظهار داشت: این فتنه کور خوشبختانه با احساس تکلیف و حضور مردم در روز 9 دی خنثی شد و مردم تکلیف خود را بار دیگر به خوبی انجام دادند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: مستکبرین و در رأس آنها آمریکا بدانند که ملت ایران در برابر خواسته هایشان عقب نشینی نخواهند کرد همانطور که در این 31 سال هیچگاه عقب نشینی نکردند.

وی با اشاره به برخی افراد که در حوادث اخیر فتنه ایجاد کردند و آبروی این انقلاب را بردند گفت: اینها در دام آمریکا افتادند لذا پیام من این است که تنها راه برای آنها توبه است زیرا ملت ایران و رهبری این ملت آنقدر بزرگوار هستند که می توانند در جرایم آنها تخفیف قائل شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران تا آخرین قطره خون خود از شجره طیبه اسلام و ولایت و رهبری حمایت می کند.