"ریگی" جنایتکار بود / این دستگیری مایه خوشحالی مردم و موجب افتخار است

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: ایجاد ناامنی، راه بندی، حمله انتحاری و کشتار مردم چیزی است که هیچ یک از مردم استان مخصوصاً برادران اهل سنت و همچنین برادران شیعه راضی نیستند.

امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان افزود: جنایاتی که در پیشین و مسجد علی بن ابیطالب (ع) زاهدان و دیگر مناطق توسط مالک ریگی انجام شد چیزی بود که باعث ناراحتی و انزجار مردم شد و بارها و مکرر جنایاتی که توسط مالک ریگی و گروهکش و دیگر افراد شروری که در منطقه انجام می دادند بنده و علمای منطقه محکوم کرده ایم.

وی تصریح کرد: همیشه تأکید شده که حساب مالک ریگی از حساب اهل سنت جدا است و همچنین حساب افرادی که از راه مسلحانه می خواهند به هر بهانه ای وارد شوند و مسائلی را خلاف امنیت عنوان می کنند حسابشان از اهل سنت جدا است .

اسماعیل زهی، اضافه کرد: برای اینکه اهل سنت امنیت، آرامش و وحدت در کشور را می خواهند و مسائلشان را مثل دیگر شهروندان تنها از راه قانونی پیگیری می کنند .

امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان تأکید داشت: با دستگیری این شرور توسط سربازان گمنام مملکت و موفقیت افتخار آمیز آنها همه ما خرسند شدیم، امیدواریم که آرامش و امنیت به منطقه برگردد و توسعه و حل مشکلات استان با امنیت و آرامش بهتر قابل حل خواهد بود .

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چه توقعی از قوه قضاییه برای مجازات این شرور دارید، گفت: مجازات کسی که آدم کشی کند قرآن شریعت و اسلام و قانون مشخص کرده و باید با آن برخورد شود و در صورت صلاحدید مقامات قضایی دادگاه وی علنی برگزار شود .

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، به مهر خاطر نشان کرد: اینکه گفته می شود وی تحصیل کرده یکی از حوزه های علمیه است، من به شدت تحصیل وی در یکی از مدارس اهل سنت زاهدان را رد می کنم این شرور درسی در زاهدان نخوانده و در زمانی که سن پایینی داشته به پاکستان رفته و ما نمی دانیم در آنجا درس خوانده است یا نه؛ ولی آنچه مهم است این می باشد که شرور مالک ریگی هیچگونه سوادی از علم شریعت ندارد .

وی، تصریح کرد: در مدارس اهل سنت مطلقاً مسائلی که از باب خشونت ترور و ناامنی باشد تعلیم نمی شود و نه گرایشی در این رابطه است و گرایشات این چنینی در این حوزه ها وجود ندارد .

امام جمعه مسجد مکی زاهدان، افزود: بلکه گرایش حوزه ها مسائل فرهنگی است و حساب مالک و امثال وی از علما و طلاب اهل سنت استان سیستان و بلوچستان کاملا جدا است.