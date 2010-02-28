وزارت نفت به تعهدات خود عمل نمی کند/ پالایشگاه آماده تامین مالچ است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مالچ ماده چسبنده گرفته شده از مواد نفتی است که برای تثبت شنهای روان در اراضی بیابانی مورد استفاده قرار می گیرد و به گفته کارشناسان هر چند این ماده به شدت به محیط زیست آسیب وارد می کند ولی بهترین راه مقابله با گرد و خاک برخاسته بیابانهای خوزستان است.

با وجود اینکه درصد بیشتری از پدیده گرد و غبار شدید خوزستان منشا خارجی دارد و از کشورهایی نظیر عراق، عربستان، سوریه و اردن به خوزستان وارد می شود ولی می توان با مالچ پاشی بخش داخلی، گرد و غبار خوزستان را مهار کرد بر همین اساس هیئت دولت دستور داد برای این کار 200 هکتار از بیابانهای استان خوزستان مالچ پاشی شود.

طبق این طرح وزارت نفت مکلف شد مالچ مورد نیاز را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد تا این سازمان اقدام به مالچ پاشی 200 هزار هکتار از زمین های بیابانی خوزستان کند ولی به گفته رئیس سازمان محیط زیست خوزستان دیگر سازمان دخیل در امر گرد و غبار یعنی وزارت نفت به تعهد خود برای تامین مالچ مورد نیاز عمل نکرده است.

هرمز محمودی راد به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با وجود پیگیریهای فراوان سازمان محیط زیست، وزارت نفت نسبت به انجام تعهد خود مبنی بر تهیه مالچ مورد نیاز اقدام نمی کند.

وی افزود: این در حالی است که پالایشگاه آبادان که در این طرح به عنوان تامین کننده مالچ مورد نیاز معرفی شده برای تامین آن اعلام آمادگی کرده و گفته در صورتیکه وزارت نفت مجوز لازم برای این کار را صادر کند مالچ مورد نیاز طرح را در اختیار اداره کل منابع طبیعی خوزستان قرار می دهد و در این خصوص مشکلی ندارد.

محمودی راد تاکید کرد: حتی برای این کار با مدیریت بحران وزارت کشور نیز نامه نگاری کرده ایم تا آنها نیز پیگیر این موضوع باشند و وزارت نفت را مکلف به صدور مجوز تامین مالچ کنند ولی تا این لحظه موفق به این کار نشده ایم.

پیش از این مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته بود برای مقابله با پدیده گرد و غبار، هیئت وزیران امسال طرحی با حضور وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت و محیط زیست به تصویب رسانده است که در این خصوص وزارت نفت تاکنون به مسئولیت محوله خود در این رابطه عمل نکرده است.

غلامعباس عبدی‌نژاد تصریح کره بود که وزارت نفت در این طرح مکلف شده بود ضمن تامین و تحویل رایگان مالچ نفتی مورد نیاز، برنامه ریزی لازم را جهت تولید و نگهداری این ماده در پالایشگاه منطقه را به عمل آورد که تاکنون این امر از سوی این وزارتخانه محقق نشده است. با وجود اینکه وزارت نفت مکلف به تامین و تحویل رایگان مالچ نفتی براساس یکی از بندهای مصوبه هیئت وزیران است اما تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته، ضمن اینکه این وزارتخانه خواستار پرداخت مبلغ 407 تومان به ازای هر لیتر مالچ شده است.