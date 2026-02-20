به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد القائم محلات برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در همه ایام سال رعایت تقوا ضروری است، اما در این ماه شریف تأکید مضاعفی بر پرهیز از گناه شده است و بر اساس روایات، برترین اعمال در رمضان، ورع و دوری از محارم الهی است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: ماه رمضان فرصت تمرین خودکنترلی است و لازم است مؤمنان به‌خصوص نسل جوان، مراقبت بیشتری نسبت به فضای مجازی داشته باشند و از شنیدن دروغ‌ها و دیدن صحنه‌های حرام و ناپسند پرهیز کنند، چرا که حقیقت روزه‌داری همین مراقبت و صیانت از چشم و گوش و دل است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به دعای ورود به ماه رمضان در صحیفه سجادیه بیان کرد: در این دعا که از امام سجاد نقل شده، نخستین درخواست، معرفت نسبت به عظمت و فضیلت این ماه است یعنی اینکه خداوند شناخت جایگاه رمضان و توفیق حفظ حرمت آن را به انسان عنایت کند و او را در انجام روزه حقیقی یاری دهد.

وی ادامه داد: روزه واقعی آن است که انسان اعضا و جوارح خود را از گناه باز دارد و آن‌ها را در مسیری به کار گیرد که موجب رضایت الهی است، بنابراین، لازم است تا انس با قرآن کریم، توجه به دعا و حضور در مساجد در برنامه جدی مردم در این ماه قرار گیرد.

امام جمعه محلات با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله محلاتی و نامگذاری این روز به عنوان روز روحانیت و دفاع مقدس، گفت: شهید محلاتی از مجاهدان خستگی‌ناپذیر انقلاب اسلامی بود که بارها پیش از پیروزی انقلاب بازداشت و شکنجه شد اما هرگز از مسیر مبارزه عقب‌نشینی نکرد و در روز یون اسفند سال ۱۳۶۴ به شهادت رسیدند.

امام جمعه محلات با بیان اینکه روحانیت مبارز در طول تاریخ تشیع نقش‌آفرین بوده است، افزود: در نهضت اسلامی روحانیون بسیاری با هدایت‌های امام خمینی(ره) وارد میدان مبارزه شدند و برخی همچون سید محمدرضا سعیدی و سید حسن غفاری در زیر شکنجه‌های رژیم پهلوی به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: حضور علما و طلاب تنها به ارشاد و هدایت رزمندگان محدود نبود، بلکه بسیاری از آنان دوشادوش نیروهای نظامی در جبهه‌ها حضور یافتند و این پیشینه، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با روحانیت شیعه است.

وی با اشاره به مواضع اخیر مقام معظم رهبری درباره تهدیدات آمریکا گفت: ایستادگی و صراحت رهبر انقلاب در برابر زیاده‌خواهی‌ها، موجب تقویت روحیه مقاومت در میان مردم شده است و همین انسجام ملی، کشور را در برابر فشارها و هجمه‌های دشمنان بیمه کرده است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: مقاومت و حضور گسترده مردم در صحنه‌هایی همچون راهپیمایی‌های ملی، دشمنان را با اشتباه محاسباتی مواجه کرده و آنان را در تنگنا قرار داده است، به‌گونه‌ای که در برابر ایران اسلامی با دو راهی جنگ یا پذیرش واقعیت‌ها روبه‌رو هستند.

حجت الاسلام ربانی با بیان اینکه مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم، تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است، افزود: مسئولان باید قدردان این ملت مقاوم باشند و با کار و همت بیشتر، در مسیر رفع دغدغه‌های معیشتی مردم گام بردارند.