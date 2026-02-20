امام جمعه بم: دشمن با سه سلاح تحریف، تهدید و تخریب به میدان آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر بم با تأکید بر نقش تقوا در شکل‌گیری بصیرت اجتماعی و فردی، گفت: خداوند در آیات شریف قرآن کریم پیامدهایی را برای انسان‌ها بیان می‌کند که فراتر از کوتاهی‌ها، مغفرت الهی نسبت به متقین و رحمت خداوند را در پی دارد.

وی افزود: یکی از پیام‌های مهم این آیات آن است که عملکرد انسان، به‌طور مستقیم بر بینش و قدرت فهم او اثرگذار است.

وی ادامه داد: هر اندازه انسان از دایره تقوا فاصله بگیرد، دچار ضعف در فهم و در نتیجه ضعف تصمیم‌گیری در محیط خانواده و عرصه شغلی و اجتماعی می شود که این تصمیمات نادرست، عاقبت نیکی نخواهد داشت.

دهقانی، افزود: در مقابل، متقین از قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قوی برخوردارند که این قدرت، حاصل بصیرتی است که خداوند به آنان عطا می‌کند.

امام جمعه بم با اشاره به ویژگی‌های ملت ایران تصریح کرد: ملت شریف ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره با وقت‌ شناسی، هوشیاری، فداکاری و عزم راسخ، این بصیرت برخاسته از تقوا و عبادت را به رخ جهانیان کشیده است و در برابر دشمنانی که سال‌ها با نقاب‌هایی چون دموکراسی و آزادی به‌دنبال تضعیف، تجزیه و تسلیم ایران بوده‌اند، ایستادگی کرده است.

سه سلاح اصلی دشمن؛ تحریف، تهدید و تخریب

حجت‌الاسلام دهقانی، در ادامه با تشریح نقشه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در مسیر ضربه زدن به ملت ایران، از سه سلاح مهم «تحریف، تهدید و تخریب» استفاده کرده است که مهم‌ترین ابزار تحریف، رسانه است؛ رسانه‌هایی که با دروغ‌های بزک‌شده و تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی را هدف قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در تمام فتنه‌هایی که مستکبران در نقاط مختلف جهان به راه انداخته‌اند، اصلی‌ترین سلاح آن‌ها تحریف رسانه‌ای بوده است؛ سلاحی که زمینه تحقق تهدید و تخریب را فراهم کرده و در آینده نیز برای آن برنامه‌ریزی دارند.

ضرورت توجه خانواده‌ها به سواد رسانه‌ای فرزندان

امام جمعه بم با تأکید بر نقش خانواده‌ها در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، گفت: از پدران، مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها درخواست می‌کنم نسبت به رسانه‌هایی که فرزندان و نوه‌هایشان از آن تغذیه فکری می‌کنند، دقت جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز فرزندان ما با ابزارهای ارتباطی، وارد جهانی می‌شوند که در کنار فرصت‌ها، دام‌ها و خطرات جدی نیز در آن وجود دارد.

وی افزود: اگر ارتقای سواد رسانه‌ای کودکان و نوجوانان مورد غفلت قرار گیرد، گرفتار دام‌های دشمن خواهند شد و خروج از برخی آسیب‌ها، به‌سادگی ممکن نخواهد بود؛ زیرا بسیاری از رفتارهای پرخطر، افکار نادرست و حتی سردی روابط خانوادگی، ریشه در همین غفلت دارد.

تهدید؛ ابزار همیشگی دشمنان ملت ایران

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به سلاح دوم دشمن اظهار کرد: تهدید، ابزار همیشگی دشمنان است؛ به‌ویژه زمانی که مشاهده می‌کنند ایران در عرصه‌های علمی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و بین‌المللی در حال پیشرفت است و این تهدیدها، در نهایت جز رسوایی و بی‌ آبرویی برای تهدیدکنندگان نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: امروز نیز دشمنان با لشکرکشی‌ها و فضاسازی‌های روانی در اطراف ایران، به‌دنبال ایجاد رعب هستند، اما با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و اقتدار منطقه‌ای، دست برتر همواره با ایران است.

تمام نگاه ایران به رژیم صهیونیستی است

امام جمعه بم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، اما فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای بازدارندگی کاملاً روشن است؛ اگر اقدامی علیه ایران صورت گیرد، پاسخ آن به‌گونه‌ای خواهد بود که طرف مقابل به‌ راحتی از آن عبور نکند.

دهقانی، افزود: ستون اصلی سیاست‌های آمریکا در منطقه رژیم صهیونیستی است و تمام نگاه ایران به این رژیم معطوف است.

تخریب؛ سلاح سوم دشمن

وی با اشاره به سلاح سوم دشمن گفت: تخریب، چه در قالب شایعه‌سازی، چه ترور شخصیتی و چه ترور فیزیکی، از ابزارهای جدی دشمن است و دشمن از ترور دانشمندان و نیروهای خدوم نیز ابایی ندارد که در این شرایط، هم مردم و هم مسئولان باید مراقب باشند.

حجت‌الاسلام دهقانی، تأکید کرد: مسئولان باید با تلاش مضاعف، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، جلوگیری از دخالت‌های ناصواب در عزل و نصب‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، اجازه ندهند ضعف‌ها بهانه‌ای برای سوءاستفاده دشمن شود و هر گونه کم‌کاری، آب ریختن به آسیاب دشمن است.